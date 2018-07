Em Minas, Cruzeiro e Atlético-MG prometem clássico emocionante

Cruzeiro e Atlético-MG prometem fazer um clássico emocionante neste domingo, 21, a partir das 16 horas, no Mineirão. Os dois rivais chegam para a partida da 23ª rodada do Brasileirão embalados por vitórias no meio da semana. Além disso, os cruzeirenses comemoram a liderança folgada, enquanto os atleticanos se aproximam do G4.

Mandante do clássico - o que fará com que tenha imensa maioria no Mineirão -, o Cruzeiro está animado com a retomada dos sete de pontos de vantagem sobre o segundo colocado São Paulo (49 a 42), conseguida com a vitória sobre o Atlético-PR na última rodada. E o técnico Marcelo Oliveira já afirmou que o time que jogará neste domingo será "forte e envolvente".

Apesar de não revelar a escalação do Cruzeiro, Marcelo Oliveira deve ter o retorno de Ricardo Goulart. O meia, que é o vice-artilheiro da competição com dez gols - um a menos que o companheiro de equipe Marcelo Moreno -, ficou de fora do último compromisso para cumprir suspensão automática, mas está de novo à disposição. Assim, o único desfalque é o meia Júlio Baptista, que substituiu justamente Ricardo Goulart na rodada anterior e está fora por causa de lesão muscular.

O Cruzeiro já venceu os nove jogos que disputou no Mineirão nesta edição do Brasileirão e espera aumentar a conta diante do seu principal rival. "A gente está preparando o time, que será forte e envolvente. Seria importantíssimo conseguir uma vitória. Em relação à tabela e à importância do jogo", disse Marcelo Oliveira.

Mas o Atlético-MG também vai a campo neste domingo com a moral em alta. Depois de mais de quatro meses, o time finalmente conseguiu uma vitória fora de casa, ao derrotar o Goiás na última quinta-feira, quando chegou aos 34 pontos, apenas três atrás do quarto colocado Corinthians, que abre o G4 no Brasileirão.

Além disso, o técnico Levir Culpi tem motivos para comemorar. Luan, Diego Tardelli, Marcos Rocha e Leonardo Silva devem voltar a atuar neste domingo, enquanto Josué e Pierre, ambos recuperados de lesões, também podem aparecer no Mineirão. Diante de tantas possibilidades, ele não quis confirmar a escalação e afirmou, "nessa hora", prefere ser "um cara misterioso". Adiantou, porém, que não deve haver muita variação em relação à base que vem atuando.