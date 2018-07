Goiás faz bom 2º tempo e derrota o Tupi na estreia pela Série B

Na sua volta ao Campeonato Brasileiro da Série B após 27 anos, o Tupi não deu sorte e perdeu para o Goiás por 1 a 0, nesta sexta-feira, no estádio Mário Helênio, na cidade mineira de Juiz de Fora. Por coincidência, os três times goianos estrearam com vitórias e dividem a ponta com três pontos. O mineiro parece que vai ter que lutar mesmo para permanecer na segunda divisão nacional.

O primeiro tempo foi sonolento. O Tupi com um time novo, usando seis reforços que chegaram recentemente. Do outro lado, o Goiás sofrendo com várias baixas devido o desgaste para conquistar o título goiano em cima do Anápolis. Foram dois empates e a definição do campeão só nos pênaltis.

Apesar do maior volume de jogo do time mineiro, vindo da Série C, o goleiro Ivan só fez uma grande defesa. Isso aos 35 minutos em um chute forte de fora da área de Thiago Silvy, que o arqueiro goiano espalmou para escanteio.

A inoperância do adversário pode ser traduzida pelo número de finalizações a gol. Absolutamente nenhuma. Muito pouco para um campeão estadual e que sonha em retornar à Série A - foi rebaixado no ano passado. Mas o time goiano melhorou no segundo tempo com as mudanças feitas pelo técnico Enderson Moreira, como as entradas do meia Daniel Carvalho e do atacante Cléo.

O Tupi cansou, diminuiu o ritmo, passou a errar passes e deu espaços para os contra-ataques do Goiás. Em um deles saiu o gol da vitória. Aos 41 minutos, após lançamento longo, Cléo bateu de direita no travessão. O rebote caiu no seu pé esquerdo e ele mandou no canto esquerdo do goleiro Glaysson.

Na segunda rodada, o Tupi vai até o Rio para enfrentar o Vasco, no próximo sábado, às 16 horas, no estádio de São Januário. O Goiás vai atuar contra o Londrina, outro novato da Série B, no mesmo dia, às 18h30, mas em Itumbiara (GO) porque o campeão goiano vai cumprir dois jogos de suspensão.

FICHA TÉCNICA

TUPI 0 x 1 GOIÁS

TUPI - Glaysson; Filippe Formiga, Heitor, Hélder e Bruno Costa; Filipe Alves (Marcos Serrato), Recife (Henrique), Rafael Jataí e Jonathan; Thiago Silvy e Giancarlo (Michel). Técnico: Ricardo Drubscky.

GOIÁS - Ivan; Sueliton, Deivid Duarte, Anderson Salles e Jefferson; Willian, Wendel, Wagner (Daniel Carvalho) e Leonardo Sena; Murilo Henrique (Patrick) e Rafhael Lucas (Cléo). Técnico: Enderson Moreira.

GOL - Cléo, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jonathan (Tupi); Murilo Henrique, Wagner e Anderson Salles (Goiás).

ÁRBITRO - Gleidson Santos Oliveira (BA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG).