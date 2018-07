Em Minas Gerais, Atlético-GO faz duelo contra rival xará

O rubro-negro goiano, lanterna com 26 pontos, vem de vitória sobre o Santos por 2 a 1, no Distrito Federal. Contra o Atlético Mineiro, terá mudanças na formação. O lateral-esquerdo Eron e o atacante Ricardo Bueno não jogam. Por terem vínculo contratual com o time de Belo Horizonte, serão substituídos por Diego Giaretta e Reniê, respectivamente.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Gustavo deverá ser substituído por Gilson. E, no ataque, Patric entra na vaga de Ricardo Bueno. Com as mudanças, a dupla de zaga será formada por Gilson e Reniê, enquanto que Diego Giaretta atuará como lateral-esquerdo.