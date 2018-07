Em Minas Gerais, Coritiba tenta deixar zona do rebaixamento contra Cruzeiro

CURITIBA - O Coritiba quer enfrentar o Cruzeiro neste sábado, às 18h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, disposto a ganhar três pontos e sair da incômoda 18.ª colocação, na zona de rebaixamento, com apenas três pontos. O time realizou um treino antes do embarque, nesta sexta-feira, mas o técnico Celso Roth deve confirmar a equipe apenas minutos antes do jogo.

Para atrapalhar os planos de Roth, alguns titulares ainda permanecem no departamento médico, entre eles os volantes Germano (edema ósseo) e Gil (lesão no joelho), além do meia Robinho (lesão na coxa). Outro que continua fora de jogo é o atacante Julio César, que já se recuperou de uma entorse no joelho, mas segue melhorando o condicionamento físico.

Sobre as poucas possibilidades de gols criadas durante as partidas, o atacante Zé Eduardo espera que a situação mude. "Preocupa um pouco sim, criamos duas ou três oportunidades por jogo, mas não temos que lamentar. Temos um jogo difícil, pois (o Cruzeiro) foi eliminado agora da Libertadores. Vencer o Cruzeiro dá mais moral, ele é um candidato ao título, mas queremos os três pontos para sair dessa situação".