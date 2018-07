Em Minas Gerais, Tupi empata sem gols com o Luverdense em um jogo sem emoções Em um jogo com chances perdidas, finalizações ruins e muitos erros de passe, Tupi e Luverdense ficaram no empate por 0 a 0, nesta terça-feira, no estádio Mario Helênio, em Juiz de Fora (MG). A partida foi válida pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o empate, o time mineiro segue na zona de rebaixamento, na 19.ª colocação com quatro pontos somados em nove jogos. Já o clube do Mato Grosso fica em posição intermediária com 13 pontos.