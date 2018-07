Em Minas Gerais, Vasco quer acabar com sequência de empates no Brasileirão Sem vencer há quase um mês (a última vitória foi na conquista do Campeonato Carioca, em 3 de maio) e após cinco empates seguidos, o Vasco tenta mudar sua rotina neste domingo contra o também campeão estadual Atlético Mineiro, às 16 horas, no temido estádio Independência, em Belo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Devem estrear pelo time carioca o volante Diguinho, ex-Fluminense, e o atacante colombiano Riascos, ex-Cruzeiro.