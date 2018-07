Em Minas, Guarani vence o Tombense e ganha a 1.ª na Série C

Com o resultado, o Guarani chegou aos seis pontos e assumiu a quinta posição no Grupo B. Um ponto atrás da Portuguesa, que ainda entra em campo diante do Tupi, neste sábado à tarde, no Canindé.

O Guarani deve perder posições, mas os três pontos tranquilizam o torcedor e dão ânimo ao time para brigar pelo G4. Já o Tombense ficou com os mesmos quatro pontos e caiu para o sexto lugar.

O Tombense volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Brasil de Pelotas, às 16 horas, novamente no Almeidão. Enquanto isso, o Guarani recebe o Madureira, domingo, às 11 horas, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.