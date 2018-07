Palmeiras tenta confirmar vaga nas quartas do Paulistão

Este domingo é o dia da última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista e todo o foco está voltado para o Grupo B, o do Palmeiras. O time é o líder, mas como todos os cinco integrantes da chave têm chances de avançar às quartas de final, deixar de ganhar do Mogi Mirim, fora de casa, significa ter de torcer contra pelo menos três adversários para não perder a vaga.

O inédito equilíbrio faz apenas dois pontos separarem o Palmeiras do último colocado da chave, o Ituano. Os cinco candidatos para as duas vagas vão jogar como visitantes na rodada, que começa às 16h. A equipe do técnico Cuca se classifica com uma vitória simples. O resultado positivo também garante o primeiro lugar do grupo, já que o Novorizontino, adversário do Corinthians no Itaquerão, não superaria o rival no número de vitórias.

Qualquer outro resultado em Mogi Mirim obriga o Palmeiras a torcer contra os quatro adversários. Mesmo o empate do Palmeiras daria chance para os outros de o ultrapassarem. "O campeonato seria mais empolgante se fosse assim. A nossa chave está bastante apertada", afirmou Cuca. A equipe não contará com Gabriel Jesus, suspenso, e ainda vive a expectativa de outra decisão de vaga na quinta, pela Libertadores.

O Novorizontino tem o mesmo número de pontos que o Palmeiras e entra na rodada com a comodidade de precisar somente de uma vitória. O São Bernardo tem de ganhar do Água Santa e torcer por algum tropeço dos dois primeiros colocados.

Já Ponte Preta e Ituano dependem de combinações mais complexas. Ambos com 19 pontos, os times precisam ganhar de Rio Claro e Red Bull, respectivamente, e torcer por derrotas de Palmeiras e Novorizontino, além de no máximo um empate do São Bernardo. Essa conta ainda pode sofrer alterações caso seja necessário o desempate no saldo de gols - segundo critério.

Dos outros três grupos do Paulista, dois estão definidos, inclusive com os mandos de campo nas quartas de final. O desfecho restante é na chave do São Paulo. O time do Morumbi disputa com o Osasco Audax quem será o primeiro colocado, posição que dá o direito de jogar as quartas de final em casa, em jogo único.

A rodada também terá a definição de três dos seis rebaixados. O Mogi Mirim está sob risco e terá de bater o Palmeiras e torcer contra adversários. Além dele, começam a rodada na zona de descenso o XV de Piracicaba e o Botafogo. Seis clubes serão rebaixados.

FICHA TÉCNICA

MOGI MIRIM X PALMEIRAS

MOGI MIRIM: Saimon; Alex Reinaldo, Paulão, Bruno Costa e Bruno Costa; Henrique Motta, Josa, Gabriel Dias e Lulinha; Roni e Keké. Técnico: Flávio Costa.

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Victor Luís; Gabriel, Matheus Sales e Robinho; Erik, Barrios e Alecsandro. Técnico: Cuca.

Juiz: Vinícius Dias Araújo

Local: Vail Chaves, em Mogi Mirim

Horário: 16h

Na TV: Pay-per-view