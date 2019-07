Em momento de reação, Luxemburgo indica Vasco 'ideal' contra o CSA

O empate com o Palmeiras, no sábado passado, serviu para mostrar que o técnico Vanderlei Luxemburgo se aproxima de uma formação "ideal" para o Vasco. Para o duelo com o CSA, em Cariacica, no Espírito Santo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador deve repetir praticamente o time que empatou por 1 a 1, no Allianz Parque, em São Paulo.

A única alteração entre os titulares deve ser a presença de Talles, um dos destaques da partida, no lugar de Valdívia. O time deverá ser formado por: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Oswaldo Henríquez, Castán, Henrique; Richard, Raul e Marquinho; Bruno César, Talles e Marrony.

"Vejo que ainda estamos em evolução, principalmente porque o nosso propósito é resgatar o valor do Vasco. É uma camisa forte e pesada, então temos que fazer o nosso papel da melhor maneira dentro de campo, até para que as coisas ocorram da melhor forma na parte de fora também. O Luxemburgo tem procurado nos passar bastante confiança", disse o meio-campista Marquinho.

Com Luxemburgo no comando, o Vasco conquistou 10 dos 12 pontos disputados como mandante no Brasileiro. No domingo, às 19 horas, o jogo com o CSA não será em São Januário, estádio onde foi obtido esse desempenho. O estádio vascaíno passa por reformas na iluminação.

"Acredito que o fator casa vai ser importante. São Januário faz diferença, jogar lá é diferente. Mas vejo que atuar em Cariacica também vai ser bom para nós. A torcida vascaína vai comparecer, lotar o estádio e empurrar o nosso time", afirmou Marquinho, que destacou a atuação dos jovens valores do elenco.

"O Talles é um fenômeno. O moleque joga muito mesmo. Ele, o Vinicius, que chegou agora, o próprio Marrony, que está há mais tempo, assim como outros. O Vasco sempre formou jogadores de qualidade ao longo da sua história, e vejo que agora não vem sendo diferente. O Talles é o cara do momento por ser bastante diferenciado."

O Vasco ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro. Após 12 rodadas, o time cruzmaltino soma 13 pontos, fruto de três vitórias, quatro empates e cinco derrotas.