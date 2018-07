Em momento difícil, Fla e Flu buscam retomar a confiança

Em clássico marcado pela extrema necessidade de vitória e disputado por dois times que vivem momentos turbulentos, Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 17 horas, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Uma situação inesperada para dois times que iniciaram o ano sob boas expectativas. Enquanto o Flamengo possuía um elenco badalado, o Fluminense teve sólidas atuações no começo de temporada e animou o torcedor. Tanto que as duas equipes decidiram o Campeonato Carioca - com vitória dos rubro-negros.

A partir de então, contudo, o cenário desandou. O Flamengo acabou eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores, não engrenou no Brasileirão e perdeu a final da Copa do Brasil para o Cruzeiro, há duas semanas, resultado que colocou pressão sob o técnico colombiano Reinado Rueda.

O Flamengo, então, parece ter sentido a frustração. E, na última rodada do Brasileirão, perdeu para a Ponte Preta e permaneceu estagnado com 39 pontos, bem distante dos primeiros colocados da competição. Um triunfo nesta quinta-feira, assim, serviria para reestabelecer os ânimos da equipe.

"Estamos em uma posição que não é a ideal. Vamos enfrentar um rival que historicamente faz bons clássicos. Do ponto de vista psicológico, temos de assimilar o resultado de quinta", avaliou o técnico colombiano. "Hoje o Fluminense tem um grande elenco, que está fazendo uma grande participação, com jogadores equilibrados e um treinador de grande trajetória à frente. Será uma partida muito importante."

Embora enaltecido pelo técnico adversário, o Fluminense vive situação ainda mais delicada. Não vence há cinco partidas na competição - quatro derrotas e um empate - e passou a lutar contra a zona de rebaixamento, com apenas 31 pontos.

E para o goleiro Diego Cavalieri, ganhar o clássico será fundamental para retomar a confiança. "Não foi só o Fluminense, nenhum time teve regularidade no ano todo. O que teve foi o Corinthians e agora vem oscilando", comparou. "Do sétimo para baixo, está muito embolado. Qualquer sequência de duas vitórias já joga o time para cima. A gente vem falando e trabalhando para encaixar vitórias e sair dessa situação. Entrega e vontade não faltam. Mas só uma boa apresentação e uma vitória podem devolver a confiança."