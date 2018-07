Em momento turbulento, Santos enfrenta o lanterna Atlético-GO

O Santos tenta se reencontrar após um período de turbulências. Para tentar navegar em águas mais calmas no Campeonato Brasileiro - está em quarto lugar com 50 pontos, nove a menos que o líder Corinthians -, enfrenta neste domingo o lanterna Atlético Goianiense, às 17 horas, na Vila Belmiro, pela 30.ª rodada.

+ Renato retorna ao Santos, mas Bruno Henrique segue de fora

Com três empates seguidos - contra Ponte Preta, Vitória e Sport -, o Santos perdeu grandes chances de se aproximar da liderança. Na última rodada, por exemplo, não aproveitou o empate do Corinthians e também só trouxe um ponto do estádio da Ilha do Retiro, no Recife. O desembarque em São Paulo foi tenso, com cobrança de torcedores e pichações na Vila Belmiro.

O técnico Levir Culpi balançou no cargo e quase foi demitido na última sexta-feira, mas continua no comando a pedido do elenco. O meia Lucas Lima vive má fase e parece preparar o terreno para uma despedida no final do ano. É um time que precisa encontrar forças para correr atrás do Corinthians.

Havia pressão por parte dos dirigentes santistas para a demissão do treinador após o terceiro empate seguido no Brasileirão. E a possibilidade de Levir Culpi ser demitido foi vista como grande depois que o presidente Modesto Roma Júnior não garantiu a permanência do treinador no cargo, em entrevista coletiva dada na manhã de sexta-feira, quando confirmou que se reuniria com o técnico na parte da tarde. Entretanto, o comandante acabou sendo mantido.

Agora, neste domingo, tenta voltar a vencer, diante do lanterna do Brasileirão. Para isso, contará com o retorno do volante Renato, recuperado de lesão. O atacante Bruno Henrique, porém, segue como desfalque.

FICHA TÉCNICA

SANTOS: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Yuri, Matheus Jesus e Lucas Lima; Copete, Jean Mota e Ricardo Oliveira. Técnico: Levir Culpi.

ATLÉTICO-GO: Marcos; Jonathan, Gilvan, W. Alves e Bruno Pacheco; Ronaldo, Paulinho, Andrigo, Jorginho e Luiz Fernando; Walter. Técnico: João Paulo Sanches.

Juiz: Péricles Bassols (PE).

Na TV: PPV.

Local: Vila Belmiro.

Horário: 17h.

Ao vivo: estadao.com/e/santosvivo