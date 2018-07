Em fases opostas, Flamengo e Botafogo duelam em busca de recuperação

Líder do Campeonato Brasileiro com 27 pontos após 13 rodadas, o Flamengo vai disputar clássico neste sábado para tentar se recuperar de derrota sofrida na última rodada disputada, enquanto o Botafogo, que também vem de revés, ainda busca alcançar um momento de estabilidade no torneio. A partida será disputada às 19 horas deste sábado, no Maracanã, no Rio.

Se antes da pausa do Brasileirão, causada pela disputa da Copa do Mundo, o Flamengo tinha folga de quatro pontos na tabela de classificação, a diferença agora é de apenas um, já que o São Paulo derrotou o time carioca na última quarta-feira e encostou no líder do campeonato.

O volante Cuéllar e o atacante Henrique Dourado, que não puderam atuar contra o São Paulo porque estavam suspensos, podem voltar a ser relacionados pelo técnico Mauricio Barbieri. O retorno do centroavante acirra disputa no ataque, já que o peruano Paolo Guerrero, como titular, e o colombiano Fernando Uribe, que entrou no segundo tempo, participaram da última partida.

O meia Éverton Ribeiro, porém, não vai poder disputar o clássico, já que, contra o São Paulo, recebeu o terceiro cartão amarelo dele no Brasileirão. É possível que o substituto do meia seja Geuvânio. "Nunca é bom quando você perde um atleta. Sempre é ruim perder um jogador do nível dele, mas o Maurício vai saber trabalhar bem isso", afirmou Diego Alves.

No meio da tabela, em décimo lugar, o Botafogo tem 17 pontos, dez pontos a menos do que o líder e nove a mais do que o Ceará, lanterna da competição. Mesmo na última partida da equipe, na derrota por 2 a 0 contra o Corinthians, foi possível notar a irregularidade do time carioca, que criou muitas oportunidades de gol na partida, mas foi barrado por defesas do goleiro Cássio.

"Treinamento existe", garantiu Rodrigo Pimpão. "Fazemos treinamento de finalizações, mas só quem está ali dentro para saber o real motivo do erro. Às vezes é o posicionamento do corpo ou bola vem diferente. Pedimos para treinar mais para melhorarmos essa estatística", disse o atacante, autor de quatro gols em 2018.

À frente do Botafogo a menos de um mês, Marcos Paquetá poderá contar com do lateral-esquerdo Moisés para o clássico e não tem desfalques para a partida. Reserva contra o Corinthians, Rodrigo Pimpão pode recuperar a posição de titular.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO x BOTAFOGO

FLAMENGO - Diego Alves; Rodinei, Léo Duarte, Réver e Renê; Cuéllar, Lucas Paquetá, Diego, Geuvânio e Marlos Moreno; Paolo Guerrero. Técnico: Maurício Barbieri.

BOTAFOGO - Jefferson; Luís Ricardo, Joel Carli, Igor Rabello e Moisés; Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso, Ezequiel, Léo Valencia e Rodrigo Pimpão; Kieza. Técnico: Marcos Paquetá.