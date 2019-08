Em momentos e com objetivos distintos, Ponte Preta e Guarani fazem o dérbi 194 em Campinas

O 194.º capítulo da maior rivalidade interiorana do futebol brasileiro será escrito neste domingo, quando Ponte Preta e Guarani fazem o tradicional dérbi campineiro. A partida válida pela 15.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro acontece às 11 horas, no Estádio Moisés Lucarelli.

LEIA TAMBÉM > Guarani supera líder Bragantino e dorme fora da zona de rebaixamento

Antes marcado para sábado, o clássico teve a data alterada após pedido da emissora de TV que é dona dos direitos de transmissão do campeonato. O dia 11 de agosto é justamente a data de fundação da Ponte Preta, que completa 119 anos de história neste domingo. Motivo de orgulho para sua torcida que se vangloria de ser ‘o time de futebol mais velho do Brasil’, ignorando o Rio Grande-RS, fundado alguns dias antes, em 17 de julho de 1900, porém, que por muitos anos interrompeu suas atividades no futebol.

Essa é a terceira vez que isso acontece. Nas outras duas (1912 e 1957), a alvinegra comemorou seu aniversário com vitórias sobre o rival. Os dois times se enfrentaram 193 ao longo da história e a vantagem é bugrina: 66 vitórias contra 63 dos pontepretanos, além de 63 empates e um resultado desconhecido. O retrospecto recente, porém, está do lado alvinegro. A última vitória do Guarani foi em abril de 2012, quando ganhou por 3 a 1, na semifinal do Paulistão. Depois, o alviverde teve três derrotas e um empate.

A última vez que os dois times se enfrentaram aconteceu em março deste ano, quando a Ponte Preta ganhou do Guarani, por 3 a 0, no Moisés Lucarelli. O resultado culminou com a demissão do técnico Osmar Loss, ainda nos vestiários. Na ocasião, a alvinegra já era comandada por Jorginho, que foi pé quente em seu primeiro dérbi.

Apesar do momento delicado que a Ponte se encontra na Série B - são três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos -, a torcida promete apoiar o time e lotar o Moisés Lucarelli. Na última parcial divulgada pelo clube, na sexta-feira, 15.000 ingressos haviam sido vendidos de forma antecipada, restando bilhetes apenas para o setor sul - local onde costuma ficar a torcida visitante, atrás do gol da linha do trem. A expectativa é de pelo menos 15 mil pessoas - a carga máxima é de aproximadamente 16 mil.

Assim como aconteceu nos últimos três dérbis, o este vai ser realizado com torcida única por determinação do Ministério Público. Isso, porém, não garante segurança aos torcedores. Na noite da última quarta-feira, a Polícia Militar achou uma arma de fogo e 17 porretes de madeira em frente ao Brinco de Ouro da Princesa, onde se encontravam alguns bugrinos. Quatro pessoas foram detidas e liberadas após prestarem depoimentos no 1.º Distrito Policial de Campinas.

Para evitar confrontos, o efetivo será de 300 policiais, desta vez distribuídos, inclusive, em pontos estratégicos para evitar eventuais confrontos entre grupos rivais. As ruas próximas estarão fechadas a partir das 7h30 e apenas torcedores com ingressos poderão entrar nos bolsões de segurança. Além disso, os clubes foram proibidos pelo Ministério Público de abrirem os treinamentos de sábado. Isso porque o Moisés Lucarelli e o Brinco de Ouro da Princesa são separados por apenas 800 metros da Avenida Ayrton Senna, existindo a possibilidade das duas torcidas se encontrarem e entrar em confronto.

A torcida da Macaca promete atuar como ’12.º jogador’ como pediu o técnico Jorginho. As torcidas organizadas ensaiaram coreografias e esperam utilizar painéis para formação de mosaicos. Sem contar a grande concentração na frente do Majestoso na chegada da delegação, uma manifestação já tradicional em grandes jogos.

Se o torcedor comum do Bugre deve ficar ligado na televisão ou no rádio, as torcidas organizadas garantem que ficarão bem perto do time. Foram na porta do Brinco no sábado cedo antes do último treino. E domingo vão se concentrar perto do estádio para se despedir dos jogadores que costumam sair trocados do estádio, e para recepcionar o time após o jogo. Com festa, em caso de vitória e protestos em caso de derrota.

Mesmo na zona do rebaixamento, o torcedor bugrino não deixa o orgulho de lado e ainda exalta a sua maior conquista: o de ser o único time do interior do Brasil campeão nacional, em 1978. O clube também é centenário – fundado em 1911 – e a rivalidade sempre dividiu famílias na cidade.

Apesar de estar mais bem colocada que o rival - 20 pontos e ainda na briga por uma vaga no G4 -, a Ponte Preta vive um momento turbulento. A sequência negativa fez Jorginho entregar o cargo na semana passada após a derrota em casa para o América-MG, por 1 a 0, mas voltou atrás depois de conversar com a diretoria. Na sequência, o time empatou sem gols com o São Bento, em Sorocaba. Um resultado que não seja a vitória no dérbi deixa a permanência do treinador insustentável. Ainda mais com Gilson Kleina livre no mercado após deixar o Criciúma.

Para não dar pistas, Jorginho fechou os treinamentos ao longo da semana, mas a tendência é que a base do último jogo seja mantida. Os meias Gerson Magrão e Matheus Vargas ficam à disposição após cumprirem suspensão automática. Washington e Tiago Real deixam o time titular.

"Não foi revelar (o time). Gostei muito das entradas do Washington e do Tiago Real. Temos as voltas do Magrão e do Vargas. Não tem dúvida, mas vou deixar isso pairando", despistou Jorginho, que deixou no ar também a possibilidade do meia Rafael Longuine, ex-Guarani, ser relacionado após dois meses lesionado.

Revelado nas categorias de base da Ponte Preta e com uma rápida passagem pelo rival, Roger é a principal esperança de gols do time alvinegro, aos 34 anos. Mas o camisa 9 precisa lutar contra o tabu de jamais ter vencido e marcado gols no clássico. Foram dois empates e três derrotas até agora. "É sempre bom ganhar clássico, vencer. A tabela mostra que a gente vive um ano muito melhor. É ter tranquilidade para saber que está no caminho certo. O time titubeou nos últimos jogos, mas temos condições de nos recuperar", disse Roger.

Debutante em dérbi, Roberto Fonseca aposta no bom momento bugrino para surpreender o rival. Apesar de estar na zona de rebaixamento, com 13 pontos, o Guarani defende uma invencibilidade de três jogos - duas vitórias e um empate -, sendo que na última rodada ganhou do líder Bragantino, por 1 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa.

Assim como Jorginho, Fonseca apostou no mistério e fechou os treinamentos da semana. A principal dúvida é a presença ou não do volante Igor Henrique, que sofreu uma contusão muscular na coxa esquerda na vitória por 1 a 0 em cima do líder Bragantino. A boa notícia é que o zagueiro Ferreira e o volante Deivid retornam após cumprirem suspensão, mas apenas o segundo deve ser titular.

"A gente espera que ele (Igor Henrique) possa jogar. Esperamos ter todos os jogadores à disposição para fazermos as melhores escolhas. Estamos reconstruindo a escalação e sempre pode ter uma novidade. Fizemos isso em jogos importantes e conseguimos obter sucesso", comentou Fonseca que surpreendeu ao completar dizendo “que não vamos só nos defender, porque é uma estratégia arriscada”.

Para fazer a festa no dia do aniversário da Ponte, o Guarani espera que a estrela de Michel Douglas siga brilhando. Em seis jogos pelo clube, o atacante marcou três gols e deu uma assistência.

"Nos clássicos o pessoal se preocupa mais com quem esteja se destacando. Eu estou preparado, não é meu primeiro clássico. É diferente por ser Ponte Preta x Guarani, então quero mostrar meu trabalho. Estou muito feliz em ajudar com gols", disse Michel Douglas.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X GUARANI

PONTE PRETA - Ivan; Diego Renan, Renan Fonseca, Reginaldo e Guedes; Edson, Camilo, Gerson Magrão e Matheus Vargas; Marquinhos e Roger. Técnico: Jorginho.

GUARANI - Kléver; Lenon, Luiz Gustavo, Diego Giaretta e Bruno Souza; Deivid, Ricardinho e Bady (Arthur Rezende); Davó, Vitor Feijão e Michel Douglas. Técnico: Roberto Fonseca.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS)

DATA - 11/08/2019

HORÁRIO - 11 horas

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).