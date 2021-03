Em momentos opostos, Fluminense e Volta Redonda se enfrentam na Taça Guanabara

Fluminense e Volta Redonda vivem momentos diferentes para o duelo desta sexta-feira, em Saquarema, pela sexta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Enquanto o time das Laranjeiras soma três vitórias consecutivas, o rival da 'Cidade do Aço' perdeu a liderança na competição após ser derrotado pelo Resende na última rodada. O jogo é um confronto direto pelos primeiros lugares na classificação, que tem o Flamengo na liderança, com 12 pontos. O Volta Redonda, em campanha surpreendente, soma dez pontos, seguido pelo Fluminense, que soma nove, mesma pontuação do Madureira.

Apesar da sequência de boas de vitórias no Estadual, o Fluminense ainda não conseguiu ter uma atuação elogiável sob o comando do técnico Roger Machado, que deverá contar com o retorno de alguns titulares na equipe. O lateral-esquerdo Egídio, o meia Nenê e o atacante Fred, três dos mais experientes do elenco, poderão ser as novidades na escalação para reforçar a equipe, vencedora na última rodada, ao bater o Boavista por 2 a 0, também em Saquarema. Os jogos na capital fluminense estão proibidos por causa da pandemia.

A partida com o Volta Redonda vai servir também para que Roger encontre um esquema adequado para o Fluminense, pois na próxima rodada, terça-feira, está programado o clássico com o Vasco, pela sétima rodada.

Do lado do Volta Redonda, o técnico Neto Colucci poderá contar com o que tem de melhor no elenco, dono de três vitórias, um empate e uma derrota na competição. O destaque é o atacante João Carlos, autor de três gols no campeonato, que vai compor o setor ofensivo com MV, Alef Manga.