Fluminense e Inter se enfrentam por vaga na final

Em um momento turbulento, com a saída de Diego Souza e a recente troca de treinador, o Fluminense tenta finalmente encontrar um rumo na temporada diante do criticado Internacional, às 19h15, nesta quarta-feira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). Além da recuperação de ambos, o jogo é válido pela semifinal da Copa Sul-Minas-Rio, em confronto único. Em caso de empate no tempo normal, o finalista será decidido nos pênaltis.

Na véspera da partida, o técnico Levir Culpi adotou uma postura mais cautelosa e fechou a primeira parte do treinamento. Além de não ter Diego Souza, que pediu a rescisão de contrato e deve se apresentar ao Sport (leia mais abaixo), o treinador também não contará com Fred, expulso na abertura do torneio e punido por cinco jogos de suspensão.

Sem as duas estrelas, a responsabilidade cairá nos pés de Gerson, autor dos dois gols que classificaram o Fluminense para a semifinal. No ataque, Magno Alves e Osvaldo ganharam a vaga para atuar ao lado de Gustavo Scarpa.

Apesar de não ter o desligamento de nenhum jogador, o Internacional também vive situação semelhante a do adversário. Sem vencer há três jogos, o técnico Argel tem sofrido duras críticas da torcida e quer o título para ganhar dias de paz. Apesar de ser semifinalista na Sul-Minas-Rio, o time ocupa a modesta quinta posição nonCampeonato Gaúcho, cinco pontos atrás do líder e rival Grêmio.

Não bastasse a campanha decepcionante, o time ainda tem três desfalques para a decisão. Dois deles por causa da seleção brasileira. O goleiro Alisson está na principal, enquanto Rodrigo Dourado integra a olímpica. O terceiro ausente é Paulão, suspenso pelo cartão vermelho.

Assim como Levir, Argel também fechou o treinamento e não confirmou o time titular. A tendência é que Muriel ganhe a vaga do irmão no gol, com Réver ao lado de Ernando. No meio de campo, Silva deve ser o escolhido.