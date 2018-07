Em Moscou, Julio Baptista destaca trabalho dos 17 mil voluntários da Copa

O ex-jogador brasileiro Julio Baptista foi convidado pela Fifa para participar de uma série de eventos para promoção do futebol na Rússia. Na última segunda-feira, ele esteve presente em uma homenagem feita pela entidade aos voluntários que trabalharam na Copa do Mundo.

Ao lado da secretária-geral da Fifa, Fatma Samoura, e do ex-jogador espanhol Michel Salgado, Julio Baptista jogou pebolim e ainda entrou em campo para um festivo jogo de futebol, realizado no campo montado na Praça Vermelha, em Moscou. "A Copa do Mundo não é a mesma sem eles. Este é o melhor grupo que eu já vi e também temos que agradecer o trabalho que eles fizeram", disse o brasileiro.

No total, 17.040 voluntários estão trabalhando na Copa da Rússia em 20 diferentes localidades. Eles foram selecionados de um número recorde de candidatos. Foram 176.870 inscritos. Dos escolhidos, 64% são mulheres. A Fifa optou por selecionar 93% da população russa e os outros 7% vieram de 112 países diferentes.

Fatma Samoura expressou sua enorme gratidão por tudo o que os voluntários vêm fazendo. "Vocês são o coração e a alma desta Copa do Mundo. Vocês são os que permitiram que este torneio se tornasse uma realidade", disse em meio ao aplauso dos voluntários.