Em Natal, ABC e Paraná ficam no 0 a 0 no Frasqueirão na estreia da Série B

O retorno do ABC à Série B do Campeonato Brasileiro não foi como o torcedor potiguar imaginava no estádio Frasqueirão, em Natal. Mesmo com mais posse de bola, o time do técnico Geninho não conseguiu bater o Paraná nesta primeira rodada e ficou no 0 a 0. O jogo ficou 18 minutos suspenso porque um torcedor se acidentou na arquibancada e teve que ser levado ao hospital em estado grave pela ambulância.

Atual campeão potiguar em cima do Globo, o ABC chegou com muita expectativa para a competição. O time viveu na última temporada a emoção de subir na Série C em cima do Botafogo-SP e queria começar a segunda divisão nacional com o pé direito. Já o Paraná tem um bom início de temporada no Estadual e recentemente conquistou uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil em cima do Vitória - no próximo dia 24 enfrentará o Atlético Mineiro.

Saber pontuar dentro de casa é fundamental para se manter na parte de cima da tabela de classificação. Ciente disso, o ABC começou o jogo muito mais ligado, porém nervoso. O time da casa tinha a posse de bola, mas errava muitos passes no meio de campo e sofria para tentar encontrar espaço na marcação do Paraná.

Os curitibanos foram para o Nordeste com a ideia de segurar o primeiro tempo e depois soltar um pouco mais os pontas na etapa final. Os comandados de Geninho abusavam da bola área e sofriam para ganhar pelo alto, facilitando a marcação paranista.

Na volta para o segundo tempo, o jogo teve que ser paralisado pelo árbitro capixaba Dyorgines José Padovani de Andrade. Isso porque, durante o intervalo, um torcedor potiguar se acidentou na arquibancada e teve que deixar o estádio de ambulância. Seguindo o Artigo 19 do Regulamento Geral das Competições (RGC) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a bola só pode rolar se o time mandante garantir a assistência médica.

Depois de 18 minutos aguardando, a bola finalmente voltou a rolar em Natal. E logo na primeira oportunidade, o ABC já levantou o torcedor da arquibancada. Gegê cobrou novo escanteio, Eltinho conseguiu se antecipar à marcação para tocar e ela sobrou livre para Echeverría. O atacante foi pego de surpresa e não conseguiu dominar. Ela bateu na sua perna esquerda do jogador e por pouco não pegou o goleiro Léo desprevenido, que encaixou.

O Paraná terá pelo menos cinco dias para trabalhar até a próxima partida. Na sexta-feira, às 19h15, recebe o Paysandu, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela segunda rodada da Série B. O ABC tem passagens compradas para o Rio Grande do Sul porque enfrenta o Internacional no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 19 horas do próximo sábado.

FICHA TÉCNICA

ABC 0 x 0 PARANÁ

ABC - Edson; Jonathan Bocão, Oswaldo, Cleiton e Eltinho; Anderson Pedra, Felipe Guedes, Erivélton (Dalberto) e Gegê; Echeverria (Adriano Pardal) e Nando (Caio Mancha). Técnico: Geninho.

PARANÁ - Léo; Cristovam, Eduardo Brock, Rayan e Junior; Gabriel Dias, Zezinho (Jhony), Guilherme Biteco (Minho) e Renatinho; Daniel Morais e Robson (Murilo Rangel). Técnico: Cristian de Souza.

CARTÕES AMARELOS - Cleiton e Echeverría (ABC).

ÁRBITRO - Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

RENDA - R$ 49.670,00.

PÚBLICO - 3.214 pagantes.

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).