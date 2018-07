Em Natal, ABC e Salgueiro ficam no empate por 1 a 1 Nem ABC, nem Salgueiro. Ninguém levou a melhor no duelo dos dois times que subiram da Série C no ano passado. O empate por 1 a 1 foi o placar, neste sábado à noite, no encerramento da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo foi realizado no estádio Frasqueirão, em Natal. Os dois representantes nordestinos continuam invictos e com dois pontos cada, ficam com as 15.ª e 16.ª posições.