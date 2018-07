Em Natal, ABC supera ameaça de greve e W.O. com vitória por 3 a 0 sobre Londrina

O ABC superou a greve de parte do elenco pelos salários atrasados e contou com os garotos da base para emplacar a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro da Série B. Após correr risco de W.O., o time potiguar foi a campo e fez a sua melhor apresentação na competição ao derrotar o Londrina por 3 a 0, neste sábado, no estádio Frasqueirão, em Natal. O duelo foi válido pela 32.ª rodada.

Além das duas vitórias seguidas - tinha vencido o Náutico por 2 a 1 -, o ABC acumula quatro jogos de invencibilidade, com três vitórias e um empate. A reação, contudo, pode ser tardia. O time segue na lanterna com 28 pontos - 10 a menos que o CRB, o primeiro fora da degola.

Em compensação, o Londrina vê cair a sua sequência de três vitórias. O time paranaense vai dizendo adeus às chances de briga pelo acesso. Afinal, agora, estacionou nos 46 pontos, na sétima colocação. Tem 10 a menos que o quarto colocado Paraná.

Apesar do risco de W.O. por conta da greve de parte do elenco do ABC, o jogo aconteceu. E o duelo não só rolou como o time fez o seu melhor jogo na competição. E graças à garotada da base, liderada pelos atacantes Matheus e Fessin, que possuem 19 e 18 anos, respectivamente, e marcaram os seus primeiros gols como profissionais.

Matheus abriu o placar para os potiguares, aos 11 minutos do primeiro tempo. O meia Erivelton cruzou rasteiro da direita e o atacante só completou para o gol. O segundo aconteceu a um minuto da segunda etapa. Matheus deu passe para Fessin bater no canto direito do goleiro César. O terceiro aconteceu aos 23. Após escanteio, o atacante Dalberto se antecipou e desviou de cabeça para fechar o placar.

Na próxima sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), o ABC volta a campo para enfrentar o Luverdense, novamente no estádio Frasqueirão, em Natal. O Londrina visita o Boa no dia seguinte, às 17h30, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).

FICHA TÉCNICA:

ABC 3 x 0 LONDRINA

ABC - Edson; Arez, Tonhão, Danrlei e Eltinho; Djavan, Felipe Guedes, Erivélton (Daniel Nazaré) e Berguinho; Fessin (Jardel) e Matheus (Dalberto). Técnico: Ranielle Robeiro.

LONDRINA - César; Lucas Ramon, Dirceu, Sílvio e Ayrton; Germano, Rômulo (Alisson Safira) e Jardel; Negueba (Ítalo), Artur e Carlos Henrique (Marcinho). Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Matheus, a 1 minuto do primeiro tempo; Fessin, a 1, e Dalberto, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Arez, Eltinho e Dalberto (ABC).

ÁRBITRO - Pablo dos Santos Alves (PB).

RENDA - R$ 25.605,00.

PÚBLICO - 1.216 pagantes (2.111 no total).

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).