Em Natal, ABC supera Paysandu e encosta no G-4 da Série B

O ABC se recuperou da derrota na última rodada ao vencer o Paysandu nesta terça-feira por 2 a 1, no estádio Frasqueirão, em Natal, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Echeverría e Dalberto, para os donos da casa, e Wesley, para os visitantes, marcaram os gols da partida. A vitória coloca o clube potiguar próximo ao G4, com oito pontos. Já o paraense ficam com 10 e perde a liderança.

Focado em vencer para se recuperar da derrota para o Santa Cruz na última rodada, por 2 a 1, o ABC dominou o primeiro tempo e não deu espaços ao Paysandu, até então líder da Série B. Com mais posse de bola e mais presença no campo de ataque, não demorou para o time potiguar abrir o placar. Aos 20 minutos, Jonathan Bocão fez boa jogada pela direita e enfiou para Echeverría. A bola desviou em Nando e sobrou para o paraguaio tocar na saída do goleiro e marcar.

Três minutos depois, Eltinho apareceu pela esquerda e colocou a bola na cabeça de Dalberto, que finalizou cruzado para ampliar o placar. Sem criar, o Paysandu tentou chegar com perigo nas bolas aéreas. E deu certo. Aos 37, Wesley aproveitou o cruzamento da direita e, de cabeça, desviou para diminuir o placar.

Na volta do intervalo, o Paysandu esteve melhor e controlando a partida. Antes dos 25 minutos, os visitantes já tinham criado cinco boas chances, mas o goleiro Edson mostrou que estava atento para evitar o empate. Diferente do primeiro tempo, o time paraense voltou destinado a buscar, pelo menos, um ponto em Natal.

Mesmo com a pressão, o ABC se postou bem no setor defensivo para evitar as chegadas perigosas do Paysandu nos minutos finais. Nem mesmo as bolas levantadas na área foram suficientes para furar o bloqueio potiguar, que respirou aliviado ao apito final.

Dando sequência à Série B, o Paysandu volta a campo nesta sexta-feira, quando recebe o Goiás em Belém, no estádio Mangueirão, às 21h30. O ABC só joga no sábado contra o Figueirense, novamente no estádio Frasqueirão, às 19 horas, pela sexta rodada.