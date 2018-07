Em Natal, Goiás supera ABC e deixa zona do rebaixamento da Série B

O Goiás voltou a respirar na briga contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro e afundou ainda mais o ABC. Mesmo jogando no estádio Frasqueirão, em Natal, o time visitante venceu por 1 a 0, com gol de Nathan no final da partida, e dorme fora da zona da degola.

+ Figueirense quebra sequência positiva do Paraná e deixa o Z-4

Com a derrota, o ABC segue na lanterna, estacionado nos 18 pontos. O Goiás, agora com 31, é o 16.º colocado. Além do time de Natal, Luverdense, com 31, Santa Cruz, com 29, e Náutico, com 20, também estão dentro da zona da degola, mas só jogam neste sábado no complemento da rodada.

O primeiro tempo foi movimentado. Precisando do resultado, os dois times assumiram postura ofensiva e criaram muitas chances para abrir o placar, mas não conseguiram superar os goleiros. Na melhor oportunidade da primeira etapa, o ABC passou perto de largar na frente com Lucas Coelho, que recebeu dentro da área e tocou na saída de Marcelo Rangel, mas a bola explodiu no travessão.

No início do segundo tempo, o Goiás respondeu na mesma moeda e também acertou o travessão. Andrezinho cobrou escanteio, o zagueiro Filipe tentou cortar e acabou jogando para trás, sendo salvo pelo goleiro Edson, que espalmou a bola para o poste superior.

Em seguida, foi o ABC que passou a pressionar. Melhor no jogo, o time da casa criou boas oportunidades principalmente com os jovens Berguinho e Fessin no ataque, mas o goleiro Marcelo Rangel seguia garantindo o empate.

No contra-ataque, no entanto, o Goiás garantiu a vitória. Aos 39 minutos, Michael fez jogada pela direita e cruzou para Nathan, que tinha acabado de entrar. A bola ainda bateu no goleiro Edson e o zagueiro Filipe antes de entrar.

As duas equipes voltam a campo na próxima sexta-feira, pela 28.ª rodada da Série B. O Goiás recebe o Náutico, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, enquanto que o ABC enfrenta o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

ABC 0 x 1 GOIÁS

ABC - Edson; Levy, Léo Fortunato (Felipe), Tonhão e Eltinho; Djavan, Felipe Guedes, Gegê e Berguinho; Lucas Coelho (Dalberto) e Adriano Pardal (Fessin). Técnico: Itamar Schulle.

GOIÁS - Marcelo Rangel; Victor Bolt, Alex Alves, Fábio Sanches, Everton Sena e Carlinhos (Michael); Pedro Bambu, Léo Sena e Tiago Luis (Andrezinho); Carlos Eduardo (Nathan) e Junior Viçosa. Técnico: Hélio dos Anjos.

GOL - Nathan, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Felipe Guedes e Fessin (ABC); Carlinhos e Alex Alves (Goiás).

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

RENDA - R$ 9.825,00.

PÚBLICO - 265 pagantes (1.119 no total).

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).