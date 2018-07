Em Natal, Vasco busca a vitória para não correr riscos na Série B

A derrota para o Santa Cruz, no último sábado, no Recife, acendeu o sinal de alerta e, por conta disso, o Vasco deverá ir para cima do América-RN, nesta terça-feira, às 19h30, na Arena das Dunas, em Natal, pela 31.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Caso volte a tropeçar, o time do técnico Joel Santana poderá ficar ainda mais distante da liderança e, de quebra, começar a correr risco até mesmo de perder a sua posição no grupo dos quatro que ascendem para a Série A - o time está quatro pontos (54 a 50) à frente do Ceará, o atual quinto colocado.

O Vasco terá duas mudanças em relação ao time que perdeu no final de semana. Uma delas é a volta do atacante Kleber, que estava suspenso. A outra alteração é no meio de campo, já que o volante Fabrício recebeu o terceiro cartão amarelo contra os pernambucanos e está suspenso.

O substituto de Fabrício é o único mistério de Joel Santana. No treino desta segunda, realizado já na capital potiguar, o técnico não deu pistas de quem entrará no lugar do volante. A tendência é que ele opte por Dakson ou Maxi Rodriguez, que se uniriam a Douglas na armação de jogadas. Guiñazu e Pedro Ken completam o meio de campo, logo à frente da zaga.