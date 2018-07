Em Natal, Vasco vence o América-RN e vai às oitavas de final da Copa do Brasil O Vasco se impôs na Arena das Dunas, em Natal, nesta quarta-feira, e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O time carioca venceu o América-RN por 3 a 2, na partida de volta. Como no primeiro encontro, em São Januário, a equipe do técnico Celso Roth já havia vencido por 3 a 1, desta vez jogou podendo perder por 1 a 0 e ainda assim ficar com a vaga. Mas nem por isso se acomodou e buscou a vitória durante todo o jogo.