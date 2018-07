Em negociação com Corinthians, Pato retorna à Itália

Alexandre Pato retornou à Itália e se reapresentou neste domingo ao Milan, como estava previsto, apesar das negociações com o Corinthians. O atacante, que passou o Natal ao lado de sua família e da namorada Barbara Berlusconi em Pato Branco (PR), permanecerá na Itália até que a transferência para o Corinthians seja sacramentada.

Pato fez apenas trabalho físico na academia do clube, enquanto os demais jogadores também foram ao campo. Robinho, liberado pela diretoria, continua no Brasil. A negociação entre Milan e Corinthians deve ser sacramentada dia 3 em reunião em São Paulo. O clube paulista pretende comprar 50% dos direitos do atleta por R$ 40 milhões.

O jogador assinará contrato de quatro anos com o Corinthians. Ele receberá salários pouco acima do teto do clube, de R$ 400 mil fixos por mês, mas ganhará um extra que virá de uma parceria do departamento de marketing. Na Itália, ele recebia R$ 900 mil.

Pato deverá retornar ao Brasil só na próxima semana, para depois ser apresentado como grande reforço do Corinthians para a temporada 2013. Uma parte do elenco corintiano - os que não viajaram ao Japão para a disputa do Mundial de Clubes - se reapresenta no dia 3 de janeiro.