Em negociação para 2020, Santos fecha patrocínio master para dois jogos

Sem contrato de patrocínio master fixo, o Santos anunciou que fechou um acordo para os dois próximos compromissos no Campeonato Brasileiro. Nos confrontos com Palmeiras, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, e Internacional, no próximo domingo, no Beira-Rio, o uniforme do clube vai estampar a marca PicPay.

De acordo com o comunicado emitido pelo clube, o Santos negocia com a PicPay um contrato fixo para a temporada 2020. Assim, a exibição da marca servirá como teste visando um acordo para o próximo ano com a empresa, um aplicativo de telefones celulares que utiliza QR Code para realização de pagamentos.

"Consideramos válido um patrocínio pontual em um caso como este: marca que pela primeira vez terá uma experiência em patrocínio de camisa, uma negociação maior em curso entre as partes e com um valor adequado que valorize nossa propriedade principal. Esperamos que o cliente tenha retorno de imagem e de negócios neste pequeno período e convidamos a nossa torcida a conhecer o produto e baixar o aplicativo PicPay", afirmou Marcelo Frazão, executivo de marketing e comunicação do Santos.

O Santos está sem patrocínio master desde o fim de 2018, quando se encerrou o contrato com a Caixa. O clube, porém, conseguiu fechar acordo para outras partes do seu uniforme. E o presidente José Carlos Peres defendeu a estratégia adotada pela diretoria do clube nas negociações.

"Tomamos uma decisão difícil de não aceitar no início do ano propostas baixas pelo patrocínio master. No entanto, a estratégia vem dando frutos vide a ocupação de todos demais espaços de nosso uniforme e a valorização de nossa propriedade principal. Esse patrocínio pontual vem dentro deste contexto e vamos passo a passo trabalhando na valorização devida do nosso clube", disse.

O Santos conta com sete patrocinadores em seu uniforme. São eles: Algar (barra traseira e top central), Philco (costas), Casa de Apostas (omoplata), Orthopride (números), Kicaldo (mangas), Unicesumar (calção) e Kodilar (meiões).