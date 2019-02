Em noite de fim de sequência histórica de Harden, Rockets superam Hawks

Na noite em que a sequência de 32 jogos de James Harden marcando ao menos 30 pontos chegou ao fim, o Houston Rockets voltou a vencer na NBA. Em casa, pela rodada de segunda-feira, o time texano superou o Atlanta Hawks por 119 a 111, mesmo com o seu principal astro tendo anotado "apenas" 28 pontos.

Harden voltou ao time depois de ficar fora do triunfo de sábado sobre o Golden State Warriors por causa de uma lesão no pescoço. Sua sequência foi a segunda mais longa na história da NBA, atrás apenas da série de 65 jogos com 30 ou mais pontos registrada por Wilt Chamberlain.

O astro, que disse que ainda estar incomodado com o problema no pescoço na manhã de segunda, errou os dez arremessos de três que tentou. Ele chegou a 28 pontos com 23s3 segundos para o fim do jogo e teve a bola na última posse de Houston, mas não arriscou um arremesso do meio da quadra com o jogo decidido.

Harden havia feito menos de 30 pontos pela última vez em uma vitória sobre o Portland Trail Blazers em 11 de dezembro, quando marcou 29. Durante a sequência, ele marcou 50 ou mais pontos quatro vezes, incluindo 61 em um triunfo sobre o New York Knicks em 23 de janeiro.

Chris Paul acrescentou 20 pontos, e Eric Gordon acertou quatro tentativas de três para fechar o jogo com 16 pontos para o quinto colocado da Conferência Oeste. Assim, o Houston conseguiu vencer mesmo com a grande atuação do novato Trae Young, que converteu oito arremessos de três e marcou 36 pontos pelos Hawks, que estão na 12ª posição no Leste.

Também na noite de segunda, LeBron James se tornou o décimo jogador com mais assistências na história da NBA - 8.535 -, mas viu o Los Angeles Lakers ficar mais longe dos playoffs ao perder para o Memphis Grizzlies por 110 a 105, fora de casa. O time é o 11º colocado do Oeste, com 29 triunfos em 60 jogos, sendo que a última vaga da conferência está ficando com o Spurs, que soma 33 vitórias em 62 duelos.

Mike Conley marcou 30 pontos e Jonas Valanciunas somou 20 pontos e 13 rebotes pelos Grizzlies. Já Bruno Caboclo somou cinco pontos, cinco rebotes e uma assistência nos 27 minutos em que atuou pelo segundo pior time do Oeste.

Embora tenha conseguido um "triple-double" de 24 pontos, 12 rebotes e 11 assistências, LeBron converteu apenas oito de 23 arremessos de quadra. Brandon Ingram contribuiu com 32 pontos e Kyle Kuzma fez 22 pelo Lakers, que perderam quatro das últimas cinco partidas.

Os Warriors impuseram a segunda derrota seguida ao Charlotte Hornets ao superá-lo por 121 a 110, fora de casa, com 26 pontos de Klay Thompson e 24 pontos e 11 rebotes de DeMarcus Cousins. Assim, o time se recuperou do revés para os Rockets, não perdendo dois jogos seguidos desde 27 de dezembro.

Kevin Durant somou 20 pontos e sete rebotes para os Warriors, enquanto Stephen Curry marcou 16, tendo convertido quatro de 14 tentativas de três. O triunfo sustenta os Warriors na liderança do Oeste, com 43 vitórias em 60 jogos, à frente do Denver Nuggets, que ganhou 41 de 59 duelos. Cody Zeller, com 13 de 14 arremessos convertidos, fez 28 pontos pelos Hornets, que estão em oitavo lugar no Leste.

Equipe de melhor campanha da NBA e da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks superou, fora de casa, o Chicago Bulls por 117 a 106, na noite de segunda, mesmo sem contar com Giannis Antetokounmpo, com dores no joelho direito. Khris Middleton e Malcolm Brogdon marcaram 22 pontos cada pelos Bucks, que asseguraram a 17ª vitória nos últimos 19 jogos.

Os Bucks conquistaram o oitavo triunfo seguido fora de casa, na sua melhor sequência desde as nove vitórias na temporada 1981/1982. Lauri Markkanen e Robin Lopez marcaram, cada um, 26 pontos pelo Chicago, que viu uma sequência de três vitórias ser interrompida. O time é o antepenúltimo colocado do Leste.

Fora dos dois jogos anteriores por causa de uma lesão no tornozelo direito, o novato Luka Doncic conseguiu seu terceiro "triple-double" na temporada, esse com 28 pontos, dez rebotes e dez assistências, mas não impediu a derrota do Dallas Mavericks por 121 a 112 para os Clippers em Los Angeles.

Montrezl Harrell marcou 32 pontos e Lou Williams acrescentou 21 e Danilo Gallinari fez 20 no triunfo do sétimo colocado do Oeste. Os Mavericks estão apenas na 13ª posição.

Também pela rodada de segunda-feira da NBA, a série de 17 derrotas do Phoenix Suns chegou ao fim com a vitória por 124 a 121 sobre o Miami Heat, fora de casa. O Brooklyn Nets superou, em casa, o San Antonio Spurs por 101 a 85 com 23 pontos, oito assistências e sete rebotes de D'Angelo Russell.

Com um "triple-double" de Blake Griffin, que somou 20 pontos, dez assistências e dez rebotes, o Detroit Pistons bateu o Indiana Pacers por 113 a 109, em casa. O Portland Trail Blazers contou com 35 pontos de CJ McCollum para derrotar o Cleveland Cavaliers por 123 a 110, como visitante.

Em casa, o Minnesota Timberwolves superou o Sacramento Kings por 112 a 105 com 34 pontos, 21 rebotes e cinco assistências de Karl-Anthony Towns. O Philadelphia 76ers bateu o New Orleans Pelicans por 111 a 110, como visitante, com 29 pontos, dez rebotes e dois tocos de Tobias Harris.

