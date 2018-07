Em noite de Muralha, Flamengo vence Santa Cruz e encosta no G-4

A vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Santa Cruz não teve um atacante como protagonista. Nesta quarta-feira, no estádio do Arruda, no Recife, quem garantiu o triunfo carioca foi o goleiro Alex Muralha, principal responsável pelo resultado positivo do time rubro-negro. Após dois tropeços, a equipe comandada pelo interino Zé Ricardo conseguiu se recuperar e encostar no grupo dos quatro melhores do Campeonato Brasileiro ao término da décima rodada.

Com 17 pontos, os cariocas estão na quinta posição e voltam a campo no domingo, contra o Fluminense, em partida que será o mandante na Arena das Dunas, em Natal. Um dia antes, no sábado, o Santa Cruz, que segue com 11 pontos, enfrenta o Corinthians, no Itaquerão, em São Paulo.

Os pernambucanos tiveram diversas oportunidades para abrir o marcador no primeiro tempo. Logo no início, Keno arriscou de longa distância e viu Alex Muralha fazer boa defesa. Pouco tempo depois, Arthur fez boa jogada pela direita e passou para Keno desperdiçar a chance e isolar a bola.

O Flamengo pouco atacava, mas quando teve a oportunidade, não desperdiçou. Com liberdade no meio-campo, Willian Arão avançou, aos 14 minutos, e arriscou de fora da área para abrir o placar: 1 a 0. O Santa Cruz manteve a superioridade e voltou a assustar com Grafite: primeiro em bom giro sobre Réver, com a finalização de direita; depois em cabeceio para fora.

O segundo tempo seguiu no mesmo ritmo, com o Santa Cruz mais ofensivo, principalmente após a entrada de Lelê. Os cariocas responderam, com Cuéllar no lugar de Felipe Vizeu para se fechar. As mudanças tornaram o jogo ruim, sem emoção. Somente aos 25, uma chance. Lelê encontrou Grafite, que chutou e viu Alex Muralha fazer boa defesa.

A nova intervenção de Muralha desanimou o Santa Cruz, que não encontrou forças para reagir. O time insistiu no jogo aéreo, mas em nenhum momento conseguiu furar o bloqueio rubro-negro para impedir a derrota por 1 a 0, no Arruda.

FICHA TÉCNICA:

SANTA CRUZ 0 x 1 FLAMENGO

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Vitor, Allan, Danny Morais e Tiago Costa (Roberto); João Paulo, Leandrinho (Wallyson), Daniel Costa (Lelê) e Arthur; Keno e Grafite. Técnico: Milton Mendes.

FLAMENGO - Alex Muralha; Rodinei, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão, Alan Patrick (Mancuello) e Everton (Fernandinho); Marcelo Cirino e Felipe Vizeu (Cuéllar). Técnico: Zé Ricardo (interino).

GOL - Willian Arão, aos 14 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO - Lelê (Santa Cruz).

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

RENDA - R$ 220.340,00.

PÚBLICO - 12.739 pagantes.

LOCAL - Estádio do Arruda, em Recife (PE).