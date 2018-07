Em noite histórica, Guarani faz seis no ABC e se classifica para final da Série C

O dia 23 de outubro de 2016 vai ficar guardado na memória de todos os torcedores do Guarani. Na noite deste domingo, o time do interior paulista conseguiu uma vitória épica e garantiu a presença na grande final do Campeonato Brasileiro da Série C ao golear o ABC por 6 a 0 no Estádio Brinco de Ouro da Princesa.

Na partida de ida, realizada na semana passada, em Natal, o ABC goleou o Guarani por 4 a 0 no Frasqueirão. Por isso, a vaga na final era dada como praticamente certa, Porém, não se contava com uma noite inspirada dos jogadores do time campineiro. Na grande final, o time vai ter pela frente o Boa, que eliminou o Juventude com duas vitórias.

Logo aos oito minutos do primeiro tempo, Fumagalli cobrou falta e Leandro Amaro abriu o placar de cabeça. O Guarani continuou em cima e, apoiado por pouco mais de três mil torcedores, ampliou aos 25. De falta, Fumagalli mandou no ângulo de Edson, que se esticou todo e não conseguiu fazer a defesa. E a situação do ABC ficou mais complicada após a expulsão de Jones Carioca.

Precisando de mais três gols para avançar, o Guarani fez dois antes mesmo dos dez primeiros minutos do segundo tempo. Aos três, Fumagalli recebeu na marca do pênalti e bateu colocado. O quarto gol veio três minutos depois e novamente com o ídolo da torcida, que aproveitou cruzamento rasteiro de Pipico.

Aos 31 minutos, Alex Santana soltou a bomba no ângulo de Edson, fazendo 5 a 0, resultado que já garantia o Guarani na decisão da Série C. Na sequência, Pipico, de cabeça, fez o sexto e deu número finais ao histórico duelo para o time de Campinas.