Em noite inspirada, Willian José faz 2 e deixa São Paulo perto de classificação

SÃO PAULO - O São Paulo deu um importante passo rumo à semifinal da Copa Sul-Americana, na noite desta quarta-feira, ao vencer o jogo de ida contra a Universidad de Chile por 2 a 0, em Santiago. Willian José, autor dos dois gols, e Wellington foram os principais jogadores do time brasileiro diante do atual campeão do torneio.

Mesmo poupando Luis Fabiano e Paulo Miranda, visando o Brasileirão, o São Paulo encontrou facilidade em solo chileno. Dominou a partida com relativa tranquilidade, ao fazer os gols ainda no primeiro tempo, e soube administrar a boa vantagem. Só correu risco no início do segundo tempo, quando precisou conter a pressão dos anfitriões. Rogério Ceni, então, fez defesas decisivas e garantiu o placar.

Com os dois gols marcados em Santiago, o São Paulo entrará em campo na próxima quarta-feira com a vantagem de jogar por um empate ou até por uma derrota pela diferença de um gol. Se a Universidad de Chile devolver o placar, o duelo será decidido nos pênaltis. Caso os chilenos vençam por outro marcador com dois gols de diferença, conquistam a vaga na semifinal.

A partida da volta será disputada no Pacaembu. O Estádio do Morumbi não poderá sediar o jogo porque receberá o show da cantora Lady Gaga no mesmo dia.

O JOGO

Nem o São Paulo esperava tanta facilidade no primeiro tempo da partida disputada nesta noite, em Santiago. Defendia-se com certa firmeza, diante do fragmentado ataque chileno, e chegava ao ataque sem fazer maiores esforços. Assim, quase abriu o placar em investida de Osvaldo pela esquerda, aos 7. O atacante se enrolou com a marcação e caiu dentro da área. O árbitro desconsiderou o lance.

No mesmo minuto, e em nova jogada pela esquerda, Willian José recebeu bom passe de Wellington e encheu o pé, de fora da área. A bola foi em direção ao goleiro Jhonny Herrera, que não conseguiu fazer a defesa: 1 a 0.

Wellington voltou a ser decisivo aos 18 minutos. O volante puxou contra-ataque a partir da entrada da área, atravessou todo o meio-campo sem enfrentar resistência e deu passe açucarado para Lucas cruzar na área. Willian José ainda contou com um novo vacilo na marcação dentro da área para empurrar para as redes.

Superior em campo, o São Paulo viu sua situação favorável se consolidar na partida aos 25 minutos. O lateral Mena falhou ao recuar para o goleiro e, na tentativa de recuperar a bola, fez falta em Osvaldo. Como era o último homem da defesa, o jogador chileno foi expulso de campo.

Com um a mais em campo, o São Paulo resolveu administrar o resultado, sem sofrer sustos. Reduziu as investidas no ataque, apesar das chances desperdiçadas por Willian José, aos 28, e Jadson, aos 43, e se segurou na defesa.

Neste mesmo ritmo, o São Paulo começou o segundo tempo e quase foi surpreendido pelo acelerado ataque chileno. Empurrada pela torcida, a Universidad partiu para cima e criou sucessivas chances, aos 3, 8 e 9 minutos. Rogério Ceni fez três defesas decisivas que garantiram a vantagem são-paulina no placar.

O São Paulo só estabilizou o jogo após mudanças no time. Ney Franco improvisou o zagueiro Edson Silva na lateral-esquerda, devolveu Douglas à lateral-direita, sacou Jadson e reforçou o meio-campo com Maicon.

Mais consistente em todos os setores, o time brasileiro conteve o ímpeto dos chilenos e restabeleceu o equilíbrio na partida. Chegou a levar perigo ao gol de Herrera, com Willian José e Lucas. Mas não conseguiu ampliar o placar.

Antes do duelo da volta, o São Paulo entrará em campo neste fim de semana, em rodada do Brasileirão. O adversário da vez será o líder Fluminense, domingo, no Morumbi. O time de Ney Franco tentará consolidar sua vaga no G4 da tabela, de olho na Copa Libertadores de 2013.

UNIVERSIDAD DE CHILE 0 x 2 SÃO PAULO

UNIVERSIDAD DE CHILE - Herrera; Acevedo, Gonzalez, Rojas, Mena; Aránguiz, Martínez (Marino), Cereceda (Duma), Ubilla; Gutiérrez e Lorenzetti (Rodríguez). Técnico: Jorge Sampaoli.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Douglas, Rafael Tolói, Rhodolfo, Cortez (Maicon); Wellington, Denilson, Jadson (Edson Silva); Lucas, Willian José e Osvaldo (Ademílson). Técnico: Ney Franco.

GOLS - Willian José, aos 7 e aos 18 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cortez, Rhodolfo, Lucas, Douglas, Rojas, Wellington.

CARTÃO VERMELHO - Mena.

ÁRBITRO - Martín Vásquez (URU).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Nacional, em Santiago (Chile).

LANCES DO JOGO

SEGUNDO TEMPO

46min - Fim de jogo! O São Paulo vence e fica próximo de classicação para a semifinal.

42min - Pressionado, o São Paulo abusa das faltas para parar o ataque chileno.

40min - A Universidad tenta, desesperadamente, descontar no placar. Esse resultado é péssimo para a equipe chilena.

33min - Lucas arrisca de fora da área, e causa perigo para o goleiro Herrera.

32min - Já na Universidad de Chile entra Marino, sai Martínez.

32min - Última alteração de Ney Franco: sai Osvaldo, entra Ademílson.

31min - Douglas faz falta feia na lateral e recebe o cartão amarelo.

30min - La U toca a bola no campo de ataque e tenta diminuir a desvantagem.

25min - Lucas invade a área pela esquerda, tenta corta para dentro, mas é desarmado pelo zagueiro.

24min - O São Paulo cai de rendimento após as alterações de Ney Franco e sofre pressão da Universidad de Chile.

21min - Após falta para a área, Ubilla tenta de cabeça, mas manda por cima do gol.

19min - O São Paulo recua a marcação e dá espaço para a La U, mesmo com um homem a menos, chegar ao campo ofensivo.

14min - Alteração no São Paulo: sai Jadson, entra Edson Silva.

12min - Rafael Toloi sente o joelho e sai de maca, sentindo muitas dores.

12min - Alteração na La U: Cereda sai, entra Juan Duma.

9min - González cabeceia com perigo e Rogério afasta o perigo.

6min - González arrisca de fora da área, mas manda muito por cima, longe do gol defendido por Rogério Ceni.

5min - São Paulo toca bem a bola e faz a equipe chilena correr.

4min - Após cobrança de falta, Ubilla cabaceia e Rogério Cenifaz ótima defesa.

2min - Mesmo com um homem a menos, a Universidad de Chile vem com com tudo para cima.

0min - Começa a etapa final da partida! Alteração nas duas equipes, no São Paulo entra Maicon no lugar de Cortez. Já na La U sai Lorenzetti, entra Rodríguez.

PRIMEIRO TEMPO

RESUMO: A Universidad de Chile pressionou nos minutos iniciais, mas sem criar perigo. Já o São Paulo apostou nos contra-ataques e assim conseguiu marcar dois gols com Willian José. A La U ainda teve um jogador, corretamente, expulso, o que dificultou ainda mais a situação dos donos da casa.

46min - Fim do primeiro tempo!

44min - Jadson recebe com liberdade, tenta chutar cruzado, mas bate errado na bola e manda para fora.

42min - São Paulo valoriza a posse de bola e faz o tempo passar.

40min - Lucas tenta lançamento com efeito, mas manda nas mãos de Herrera.

35min - São Paulo é melhor na partida e não dá chances, nem espaço, para a Universidad sair jogando.

32min - São Paulo toca a bola no campo de ataque e aperta a La U. Já os chilenos, com um homem a menos, tem dificuldade em criar jogadas ofensivas.

28min - Willian José arrisca de fora da área, mas bate em cima do goleiro.

26min - Os times trocam de posição. Agora é o São Paulo quem pressiona e a La U se segura para não levar o terceiro.

25min - Mena é expulso! Após perder recuar errado para o goleiro, Osvaldo arranca e é puxado pelo lateral. São Paulo fica com um jogador a mais.

23min - O São Paulo cresce no jogo e mantém a posse de bola no campo ofensivo.

18min - GOOOOOOOOOOOOOLL DO SÃO PAULO!! Após belo contra-ataque, Wellington lança Lucas, que escapa pela esquerda e cruza, Willian José finaliza e marca o segundo gol na partida.

15min - A Universidad de Chile pressiona o São Paulo.

13min - Cereceda recebeu livre pela esquerda, bate forte e a bola passa raspando a trave de Rogério Ceni.

12min - Após marcar o gol, o São Paulo recua a marcação e dá espaço para a La U.

7min - GOOOOOOOOOOOOOLL DO SÃO PAULO!! Após belo lançamento de Wellington, Willian José acerta um chute forte, de primeira, no alto, e abre o placar com um golaço para o Tricolor.

5min - Lucas faz bom lançamento para Osvaldo, mas o atacante adianta demais a bola e perde o lance.

4min - São Paulo não aperta a saída de bola chilena e dá espaço para a La U tocar a bola.

3min - A Universidad de Chile começa pressionando a equipe paulista.

0min - Começa a partida!

ESCALAÇÕES

UNIVERSIDAD DE CHILE: Herrera; Acevedo, González, Rojas e Mena; Aránguiz, Martínez e Lorenzetti; Cereceda, Ubilla e Gutierrez. Técnico: Jorge Sampaoli.

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Douglas, Rafael Toloi, Rhodolfo e Cortez; Denilson, Wellington e Jadson; Lucas, Osvaldo e Willian José. Técnico: Ney Franco.