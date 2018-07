Em nome da sua história, Palmeiras corre atrás do título do Paulista

SÃO PAULO - O Palmeiras entra no Campeonato Paulista bastante pressionado pelos erros do passado, mas ao mesmo tempo tendo de focar no presente para não decepcionar ainda mais sua torcida. Rebaixado no Campeonato Brasileiro e eliminado nas quartas de final do Paulistão no ano passado - pelo Guarani - o time alviverde tenta resgatar o moral e se reerguer já no Estadual, conquistado pela última vez em 2008.

Mas a expectativa não é das melhores. A base da equipe é a mesma que foi rebaixada no Brasileiro. De novidades em relação ao time de 2012, apenas o goleiro Fernando Prass, o lateral-direito Ayrton e os volantes Wendel e Souza, que voltam de empréstimo. A ausência a ser muito sentida é a de Marcos Assunção, que deixou o clube após não entrar em acordo sobre a renovação de contrato. No clube desde 2010, o jogador era importante pela liderança e qualidade na bola parada.

Assim como os rivais São Paulo e Corinthians, o Palmeiras dividirá suas atenções entre o Estadual e a Taça Libertadores, o que vai exigir ainda mais do elenco. Sem muitas peças de reposição, o técnico Gilson Kleina aposta suas fichas na garotada oriunda das categorias de base e nos pilares Henrique, Wesley, Valdivia e Barcos.

"Eles são meus principais jogadores e tudo gira em cima deles. Temos de ter cuidado com o grupo, mas eles precisarão de mais atenção ainda", disse o treinador, sem esconder a preocupação com suas estrelas.

Dois importantes pontos fazem com que o torcedor palmeirense não desista de acreditar em uma boa campanha no Paulista. A tradição do Palmeiras na competição, já que são 22 títulos, e o peso de sua camisa.

"Os rivais podem até ter feito mais contratações, mas posso garantir que todo mundo aqui vai suar muito e não vai ser fácil vencer o Palmeiras", avisou o lateral Ayrton.

Outro ponto que anima os palmeirenses é o fato de o clube ter uma nova diretoria no dia seguinte da primeira rodada. Um novo comando pode significar mais reforços, uma postura diferente e maior dedicação em campo.

No meio de tudo isso está o técnico Gilson Kleina, que escapou sem escoriações da queda para a Série B, mas começa o ano pressionado para mostrar serviço. Sua arma será a mesma do ano passado, o atacante Hernán Barcos.

Autor de 28 gols em 2012, o atacante ameaçou deixar o clube, mas recuou e garantiu que fica e vai dar muitas alegrias para os torcedores. Sobre o que Barcos pode fazer, todo mundo sabe, a incógnita responde pelo nome de Valdivia.

Mais uma vez, o chileno começa o ano prometendo voltar a ser aquele jogador que encantou a torcida justamente no Campeonato Paulista em 2008, quando ao lado de Kleber, Diego Souza, Alex Mineiro, entre outros, deu show e criou a idolatria que dura até hoje.

MERCADO DA BOLA

QUEM CHEGOU: Fernando Prass (G), Ayrton (LD), Wendel (V) e Souza (V).

QUEM SAIU: Marcos Assunção (V), João Vitor (V), Correa (V), Román (Z), Daniel Carvalho (M), Obina (A), Leandro (LE), Artur (LD), Betinho (A) e Thiago Heleno (Z).