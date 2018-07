São Paulo confirma alta de 2 feridos em acidente no Morumbi

O São Paulo emitiu neste sábado uma nota atualizando a situação dos torcedores que se feriram com a queda da grade de proteção do Morumbi no duelo contra o Atlético-MG, na última quarta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

Dois torcedores tiveram alta pela manhã. Outros dois continuam internados. A nota informa que Ricardo e Vinícius passaram por intervenções cirúrgicas e deixaram o hospital. No entanto, ainda terão apoio do clube durante a recuperação.

O são-paulino Davi passou por cirurgia e passa bem. Agora aguarda os próximos passos para a alta. O São Paulo informou ainda que Amanda, que chegou a ir para casa, voltou ao hospital na madrugada de sexta para sábado. Ela segue em observação devido a uma inflamação. "O clube segue priorizando o atendimento aos feridos, e permanece à disposição de todos os envolvidos", finalizou a postagem.

A queda da grade de proteção fez com que a Polícia Militar interditasse na sexta-feira a realização de jogos no Morumbi. O órgão irá fazer nova vistoria no estádio após o conserto do estádio. Só então vai liberar para novas partidas. O próximo jogo da equipe como mandante é no dia 22, contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.

Durante a partida contra o Atlético-MG, pela Copa Libertadores, a grade cedeu na hora da comemoração do gol da vitória do time. Cerca de 25 torcedores que estavam em um camarote reservado para a Conmebol caíram de uma altura de cerca de 2,5 metros até o fosso do estádio. O ambulatório do estádio recebeu 16 feridos, sete deles foram removidos para hospitais e, destes, três tiveram fraturas.