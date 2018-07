Vasco confirma a rescisão de contrato com o atacante Gilberto

Um dia após sofrer uma dura derrota para o Palmeiras por 4 a 1, o Vasco anunciou nesta segunda-feira a rescisão do contrato do atacante Gilberto. O jogador estava emprestado pelo Toronto FC, do Canadá, à equipe carioca e agora vai atuar no Chicago Fire, que também joga a MLS (Major League Soccer).

Segundo nota publicada no site do Vasco, a decisão de rescindir o vínculo foi de Gilberto. Após um bom começo de ano no Campeonato Carioca, conquistando a vice-artilharia, o atacante caiu de produção no Campeonato Brasileiro, não marcou um gol sequer e perdeu espaço com a chegada de reforços para o setor.

O Vasco, porém, negava a intenção de devolver o jogador e afirmou que ele não vinha sendo relacionado para os jogos para que pudesse recuperar a forma física. O técnico Celso Roth, inclusive, elogiou Gilberto em entrevista e disse que esperava contar com ele logo. Mas não será possível. O saldo da passagem foi de 26 jogos e nove gols, todos no Campeonato Carioca.

TREINO

Em clima de tristeza por mais uma derrota, os titulares do Vasco realizaram apenas um treinamento regenerativo, com exceção do goleiro uruguaio Martín Silva, que voltou a treinar com bola para recuperar o ritmo de jogo. O jogador foi muito mal diante do Palmeiras após retornar de grave contusão no tornozelo, mas segue com a confiança dos companheiros.

"Todos nós sabemos da qualidade do Martín e confiamos nele. É um goleiro de Copa do Mundo", exaltou o meia Jhon Cley. "Mas qualquer jogador está sujeito a ter uma noite infeliz. O que posso dizer que é estamos fechados com ele. O grupo está unido, procurando evoluir cada dia mais".