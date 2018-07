Em nota, 14 equipes do Rio dizem que Fla e Flu têm 'alucinação moral'

Os demais 14 clubes da primeira divisão do Campeonato Carioca, entre eles Botafogo e Vasco, soltaram nota conjunta na noite desta sexta-feira, publicada no site da Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj) para rebater o comunicado divulgado mais cedo por Flamengo e Fluminense. Além de repudiar o texto das diretorias rubro-negra e tricolor, os rivais enxergam nelas uma "alucinação moral".

"Trata-se de evidente caso de alucinação moral, numa tentativa de subverter a ordem e desinformar a opinião pública a respeito de todas as decisões emanadas em relação aos campeonatos dos quais todos têm participado ao longo dos anos", alegam os 14 clubes da primeira divisão. Mais cedo, Fla e Flu também afirmaram que a Ferj tentava desinformar a opinião pública.

O rivais das Laranjeiras e da Gávea se uniram contra o tabelamento do preço dos ingressos do Campeonato Carioca, que os impediria de jogar no Maracanã, cujo custo operacional não seria coberto pelos valor das entradas. Fla e Flu também reclamam da inexistência do "mando de campo", cabendo à Ferj determinar onde acontecerão as partidas.

À tarde, os 16 clubes da primeira divisão se reuniram para mais um Conselho Arbitral e o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, deixou o encontro reclamando ter sido ofendido pelo presidente da Ferj, Rubens Lopes. Segundo o dirigente rubro-negro, Rubinho ofendeu sua mãe e sugeriu que ele colocasse a nota oficial em local impublicável.