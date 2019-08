Em nota, Flamengo anuncia afastamento de Cuéllar por tempo indeterminado

Em nota divulgada no site do clube, a diretoria do Flamengo informou, no início da noite desta sexta-feira, que o volante Cuéllar está afastado por tempo indeterminado do time por questões disciplinares. A negociação do jogador para uma outra equipe tem sido especulada há semanas na Gávea.

O texto informa que o próprio colombiano pediu para não viajar nas próximas duas partidas do time, contra o Ceará, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, e diante do Internacional, em Porto Alegre, pela Copa Libertadores, alegando "problemas pessoais", o que desagradou a direção do clube carioca.

"A vice-presidência de futebol discorda do posicionamento do atleta, entende que não pode atendê-lo no momento e informa que o afastou por tempo indeterminado das atividades do departamento de futebol", avisou o Flamengo.

O atleta, que tem contrato vigente com o clube rubro-negro até maio de 2022, tem sido alvo de rumores a respeito de supostas negociações com clubes da Europa e da Ásia desde a parada do Brasileirão motivada pela disputa da Copa América em solo nacional.

No clube carioca desde 2016 e com um bom desempenho, especialmente após a passagem do compatriota Reinaldo Rueda no comando do time, em 2017, o volante conquistou a torcida e se manteve em alta até o início das especulações sobre sua possível saída. Na última quarta-feira no Maracanã, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra o Internacional, o público se dividiu entre vaias e aplausos ao jogador.