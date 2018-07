Em nota, Inter diz que Beira-Rio pode receber jogos mesmo em construção

SÃO PAULO - Mesmo com atrasos na obra, o Internacional deve começar 2014 atuando em casa. Em nota oficial, o clube , junto com as empresas Brio e Andrade Gutierrez, anunciou que a partir do dia 2 de janeiro, serão realizadas as últimas vistorias para a entrega do Beira-Rio. O intuito da inspeção é certificar a adequação das obras às exigências da Fifa para o estádio receber a Copa do Mundo.

Com índice de conclusão de 92%, ainda faltam alguns detalhes para que o estádio fique pronto. Apesar de ainda não ter finalizado a colocação da membrana da cobertura, o time do Internacional vai fazer o primeiro de seus oito jogos no Campeonato Gaúcho, contra o São José, no dia 18. As partidas, liberadas apenas para sócios em números reduzidos, servirão como testes para a Copa do Mundo, quando o local será palco de cinco confrontos.

A construtora Andrade Gutierrez deveria entregar o estádio até o final deste ano. Porém, o comunicado informa que o prazo seria apenas uma data inicial. "As partes informam ainda que o prazo de 31/12/2013 é uma primeira referência contratual e que a data limite, a qual não pode ser ultrapassada sob pena de sanções, é a necessária para a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, imposta pela FIFA e fixada em 28/02/2014", diz a nota.

Após mais de um ano, o Internacional finalmente vai poder retornar ao gramado do Beira-Rio. A última partida foi realizada no dia 25 de dezembro de 2012, em que o time foi derrotado pela Portuguesa, por 2 a 0. Neste ano, a equipe colorada mandou seus jogos para o estádio Centenário, em Caxias do Sul, e também ao Estádio do Vale, localizado na cidade de Novo Hamburgo.

Confira a nota oficial na íntegra

O Sport Club Internacional, a Brio e a Andrade Gutierrez vêm a público informar que as obras de reforma e modernização do Estádio Beira-Rio encontram-se em fase de conclusão e serão iniciados, a partir do dia 02 de janeiro, os procedimentos da fase de entrega e vistorias, nos prazos contratualmente previstos, os quais visam certificar a adequação das obras ao Projeto e às exigências da FIFA.

Gostaríamos de destacar que, independentemente da conclusão da membrana da cobertura, que se ultimará em paralelo ao desenrolar da fase de verificação do restante da obra, o Estádio já está apto a receber partidas, desde que sejam obtidas as licenças das autoridades competentes.

As partes informam ainda que o prazo de 31/12/2013 é uma primeira referência contratual e que a data limite, a qual não pode ser ultrapassada sob pena de sanções, é a necessária para a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, imposta pela FIFA e fixada em 28/02/2014.

Felizes em poder compartilhar com a imensa torcida Colorada e todo o povo Gaúcho esta notícia, o Sport Club Internacional, a Brio e a Andrade Gutierrez aproveitam para comemorar essa parceria estratégica para o futebol mundial, a qual vem rendendo bons frutos para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil.