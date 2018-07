Em nota oficial, Dorival Júnior agradece ao Santos após deixar equipe

Após a derrota por 2 a 0 para o Corinthians neste sábado, o técnico Dorival Júnior acabou não resistindo e deixou o comando da equipe do Santos na tarde deste domingo. O anúncio foi feito por meio de nota oficial no site do clube, que confirmou que o auxilixar técnico Elano assume o comando do time de forma interina.

Por meio de nota oficial, o técnico agradeceu à equipe onde ficou por quase dois anos e atingiu cerca de 65% de aproveitamento. Dorival também falou sobre a decisão de permancer no clube em 2017 e ainda citou jovens atletas revelados pelo clube, como Zeca, Thiago Maia e Gabriel, vendido para a Inter de Milão, da Itália.

Confira, a seguir, o comunicado oficial de Dorival Júnior sobre sua saída do Santos:

Hoje fui comunicado pela direção do Santos Futebol Clube sobre meu desligamento.

No fundo, quando decidi permanecer treinador do Santos em 2017, eu sabia que seriam dois caminhos: a glória ou pressão. Faz quase dois anos que retornei ao clube e pouco existe da realidade que encontrei.

De um time que flertava com o rebaixamento, hoje saio com título conquistado e tendo estado na parte de cima da tabela em todas as competições.

Deixo com orgulho os quase 65% de aproveitamento em dois anos, mas não é isso que ficará marcado. Levo na memória a busca por jogar bem, por tentar criar um time que proponha um futebol mais bonito de ser visto, como é o DNA do Santos.

Bacana ver os filhos que essa passagem deu. Zeca e Tiago Maia, campeões olímpicos. Gabriel vendido depois de recuperar o futebol. Sair de opção no banco para ser titular. Depois para a seleção e para o futebol europeu. É gratificante retomar o projeto da base, e ter, além deles, o Lucas Veríssimo como realidade; e os meninos Artur e Matheus ganhando corpo.

Sem esquecer do Vitor Bueno, que não é exatamente da base. Mas que foi contratado novo, por tão pouco e é um dos artilheiros do time desde que virou titular.

Foram muitas as possibilidades de sair do clube no final do ano passado, mas a vontade de fechar esse ciclo com um grande título falou mais forte. Infelizmente o trabalho foi interrompido antes que pudesse ocorrer.

De toda forma, muito obrigado ao Santos e à torcida. Meu carinho e respeito aos funcionários do clube, em especial aos que convivia todos os dias no CT, todos vocês me ajudaram muito.

E mais que tudo, obrigado aos jogadores. Todos: aos mais novos que sempre quiseram aprender. E aos mais velhos, os que já tinha trabalhado e os que conheci aqui. Foi muito gratificante trocar experiências com todos, ouvir e falar de futebol em busca de constante melhora.

Todos vocês, durante esses quase dois anos, foram leais e acreditaram que era possível vencer jogando bem.