Em nota oficial, presidente do Palmeiras chama Aidar de arrogante

SÃO PAULO - O Palmeiras resolveu se manifestar após a polêmica entrevista do presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar. Uma nota assinada pelo presidente do time alviverde, Paulo Nobre, chama o dirigente tricolor de arrogante e diz que tal postura causa miopia, fazendo referência ao fato do são-paulino ter dito que o clube causava inveja dos rivais.

Confira a nota na íntegra:

Em nome da Sociedade Esportiva Palmeiras e dos seus 16 milhões de torcedores venho a público lamentar e repudiar a postura arrogante do presidente do São Paulo Futebol Clube, Carlos Miguel Aidar, ao tentar diminuir o nosso alviverde.

As afirmações em relação ao Palmeiras e que o SPFC “desperta ciúmes dos coirmãos” ratificam a conhecida e repetida conduta de suas diretorias em relação aos demais clubes. Esquece o infeliz dirigente que, no passado, para não fechar as portas, seu time já foi ajudado financeiramente por várias torcidas, inclusive a nossa.

Jamais aceitaremos que alguém ouse se dirigir à nossa S.E.P. de tal forma e, portanto, rompemos qualquer relação política com o São Paulo enquanto o Sr. Aidar estiver à frente da entidade.

O presidente do SPFC não tem ideia do tamanho do Palmeiras. Ele, como presidente de uma agremiação que também é muito grande, deveria saber. Infelizmente, a arrogância causa miopia.

Paulo Nobre

Presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras