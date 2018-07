Em nota oficial, São Paulo agradece Autuori pelo 'excelente' trabalho

SÃO PAULO - No final da noite desta segunda-feira, o São Paulo emitiu nota oficial no seu site para anunciar, de uma só vez, a demissão de Paulo Autuori e a contratação de Muricy Ramalho para o seu lugar. No texto, o clube exaltou o trabalho do profissional demitido e o agradeceu pelo trabalho realizado no Morumbi.

"O São Paulo agradece pelo excelente trabalho realizado por Paulo Autuori e pelos profissionais de sua equipe, que nessa segunda passagem pelo Morumbi somente ratificaram o caráter e a qualificação profissional que os levaram a marcar uma página especial na história do clube ao conquistar a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes no ano de 2005", diz o texto.

Tratado como "outro nome de peso" da história do São Paulo, Muricy Ramalho vai começar seu trabalho já na manhã desta terça-feira, quando comanda treinamento no CT da Barra Funda. O treinador fará sua estreia na quinta-feira, contra a Ponte Preta, no Brasileirão.