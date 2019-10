Segurança de Ralf estava embriagado no momento de acidente, diz secretaria de SP

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou nota, na manhã deste sábado, informando que o segurança do volante Ralf, do Corinthians, foi encaminhado à delegacia que investiga o caso do acidente envolvendo o jogador. De acordo com o texto, o teste do bafômetro realizado com o homem de 44 anos acusou positivo para o consumo de álcool, mas ainda não houve confirmação de quem era o condutor no momento da colisão.

Ainda no boletim de ocorrência descrevendo depoimento do dono da residência atingida, consta que poderia haver mais uma vítima, que teria sido removida do local do acidente antes da chegada da Polícia e o segurança estaria "visivelmente embriagado".

No fim da noite desta sexta-feira, o carro em que Ralf estava, com mais três ocupantes, atropelou um ajudante de serralheiro de 68 anos que se encontrava em um ponto de ônibus no bairro do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, antes de atingir uma casa do outro lado da Rua Marechal Barbacena, na altura do número 764. O homem foi levado ao hospital com suspeita de fratura na perna.

Na madrugada deste sábado, vídeos e imagens circularam pelas redes sociais mostrando o atleta sendo retirado de dentro de uma casa. Já pela manhã de sábado a diretoria do Corinthians informou que Ralf não estava ao volante na hora do ocorrido. De acordo com o clube, um segurança do jogador estaria dirigindo quando tentou escapar de um assalto e acabou atingindo a vítima.

O texto divulgado pela Secretaria aponta que o segurança do atleta corintiano foi o único a ser levado para o 31º DP, onde foi constatada a embriaguez do homem que estaria conduzindo o carro, um Hyundai Santa Fe. A Polícia diz que não foi possível para as testemunhas definirem quem dirigia o carro.

"O caso foi registrado como atropelamento, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e fuga do local do acidente, pelo 31º DP e é investigado pelo 30º DP, responsável pela área. Apenas um dos envolvidos no acidente permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro que resultou positivo para o consumo de álcool. Diligências estão em andamento visando localizar os demais envolvidos, assim como esclarecer o responsável pelo crime".

Titular nos últimos jogos do Corinthians, Ralf foi relacionado para o clássico de domingo. O clube ainda não se manifestou sobre o eventual veto ao volante na partida. Neste sábado, o grupo corintiano volta aos trabalhos às 16 horas para um treino fechado. Será a última atividade de preparação para o clássico.

Confira as informações contidas no boletim de ocorrência:

"Um ajudante de serralheiro, de 68 anos, foi atropelado, às 22h45 de sexta-feira (11), na Rua Marechal Barbacena, Água Rasa, zona leste de São Paulo.

Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito e ao chegarem no local foram informados que um Hyundai/Santa Fé havia atropelado a vítima que estava em um ponto de ônibus e invadido a garagem de uma residência.

O dono da casa, de 50 anos, informou que estava na sala quando ouviu um forte estrondo. Ao olhar pela janela para verificar o ocorrido notou que o veículo havia invadido sua garagem, danificando os dois portões. Não foi possível verificar quem estava dirigindo.

Ao sair encontrou os ocupantes já fora do carro. No banco do passageiro, um segurança, de 44 anos, estava visivelmente embriagado. Ele fez o teste do bafômetro que constatou positivo para o consumo de álcool.

Uma segunda pessoa foi retirada do local antes da chegada da polícia. A ocorrência foi apresentada no 31º DP que solicitou perícia ao local e ao veículo. Diligências serão realizadas a fim de localizar e ouvir os demais presentes no veículo. A vítima atropelada foi socorrida à Santa Casa de Misericórdia, onde permanece internada em observação".