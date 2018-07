Em nota, torcida organizada do Vasco afirma que atleticanos começaram briga

RIO - A principal torcida organizada do Vasco, a Força Jovem, emitiu nota oficial nesta terça-feira para se defender das acusações de ter provocado o confronto contra a torcida atleticana na partida entre Vasco e Atlético-PR, domingo à tarde, em Joinville. As imagens da briga mostram a presença do presidente da Jovem, Bruno Fet, que assina a nota. De acordo com os vascaínos, os responsáveis pela briga foram Ministério Público de Santa Catarina, "que não solicitou a presença do policiamento ostensivo", a direção e os responsáveis pela Arena Joinville, e o Atlético-PR, "visto que como mandante deve garantir a segurança de todos os envolvidos durante a realização do jogo".

A Jovem, que também foi a torcida organizada envolvida no confronto com torcedores do Corinthians, em Brasília, alega que é "notória" a rivalidade com a torcida do Atlético-PR. O comunicado ainda critica o fato da organizada do Atlético-PR, a "Os Fanáticos", ter vetado a participação de mulheres e crianças em suas caravanas "por saber que poderiam tentar tirar proveito do seu maior número de associados em um possível confronto, visto que o número de torcedores do Vasco era bastante reduzido".

Apenas dois ônibus da Jovem saíram do Rio. Os vascaínos acusam os atleticanos de roubarem "faixas e bandeiras da torcida do Vasco" e dizem que estavam em minoria e por isso não incitariam a briga. "Como a torcida do Vasco foi para o confronto com uma torcida que está (sic) 500 vezes maior? Por acaso somos de ferro? A única coisa que fizemos foi nos defender", garante a Jovem.