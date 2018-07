Em 'nova casa', Palmeiras fica no 0 a 0 com o Prudente O Palmeiras conheceu neste sábado, na Arena Barueri, o seu segundo empate sem gols no Campeonato Brasileiro. Durante a etapa inicial do jogo, o time chegou a armar algumas jogadas, mas, sem poder de finalização, ficou mesmo no 0 a 0 com o Prudente. A partida foi a primeira da equipe em sua "nova casa", após a despedida do Palestra Itália, que fechará por cerca de dois anos para reformas.