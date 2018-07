Em nova fase, Santos vai ao ataque contra Vasco

"A gente nem pensa nisso (em ajudar o São Paulo). Somos profissionais e defendemos o Santos", disse Muricy. "Temos que fazer sempre a nossa parte, independente do lugar em que o time está na classificação e sem a preocupação se o nosso resultado pode ajudar um ou outro clube", acrescentou o treinador do Santos.

Se antes do triunfo de quarta-feira sobre o Botafogo o Santos precisava ganhar no Engenhão para se recuperar da derrota por 3 a 1 para a Portuguesa, no Pacaembu, e dos empates diante do Grêmio, no Olímpico, e do Inter, na Vila Belmiro, agora uma vitória neste domingo vai representar o quarto resultado positivo consecutivo. Essa sequência aumentou a confiança do time, que já não sente tanto a perda de Ganso, negociado com o São Paulo, e a ausência de Neymar, em razão das convocações para a seleção.

A mudança de comportamento começou exatamente no momento mais difícil. O time perdia por 1 a 0 do Grêmio, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, e ainda teve Neymar expulso no começo do segundo tempo. Foi aí que Muricy entrou em cena para mostrar mais uma vez a sua competência, ao reorganizar a equipe com a formação de duas linhas de quatro e explorar os contra-ataques. O Santos não só chegou ao empate como poderia ter vencido o time gaúcho.

Contra o Botafogo, na última quarta-feira, a história não foi muito diferente. O Santos por pouco não sofreu uma goleada no começo do jogo, até Muricy resolver trocar, ainda no primeiro tempo, o meia Bernardo, perdido entre o meio-de-campo e o ataque, pelo volante Henrique. O time se transformou e, com os 2 a 0, conseguiu a sua segunda vitória como visitante neste Brasileirão.

Embora motivado pela vitória no Rio, o time deverá sentir a ausência do atacante André, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e do meia Bernardo, que não poderá atuar porque está emprestado pelo próprio Vasco. Bill será o companheiro de Miralles no ataque e terá de jogar bem para superar a rejeição da torcida santista. Como o jogo é em casa, Muricy troca os laterais defensivos Ewerton Páscoa e Gerson Magrão por Bruno Peres e Léo, que são mais eficientes no apoio ao ataque.