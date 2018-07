Em nova função no Cruzeiro, Henrique festeja mais tempo para treinos A maratona de jogos enfim chegou ao fim no Cruzeiro. Após disputar 14 partidas em sete semanas, o time enfim terá mais tempo de preparação para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, até por estar fora da Copa do Brasil. Por isso, o volante Henrique festejou o raro período extra de preparação para o próximo compromisso, o duelo com o Coritiba, domingo, no Mineirão, pela 28ª rodada do Brasileirão, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento.