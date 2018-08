Em nova tentativa de trégua, Andrés responde perguntas de torcedores do Corinthians

Na tentativa de conseguir uma trégua com as torcidas organizadas, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, passará a responder perguntas feitas pelos torcedores através da TV Corinthians, canal oficial do clube no Youtube. É mais uma tentativa do dirigente em acalmar os ânimos, após protestos virtuais e na porta do Parque São Jorge na semana passada, em que os corintianos cobravam explicações do dirigente.

Segundo informação divulgada pelo clube, todas terças-feiras, às 10h, o programa batizado de "Papo Reto" terá a participação do dirigente, que responderá perguntas vindas dos torcedores. Nessa primeira edição, o programa terá também a presença de Luís Paulo Rosenberg, diretor de marketing. Os torcedores que estiverem interessados em mandar perguntas poderão fazer os questionamentos através do Twitter e usando a hashtag #paporeto.

No dia 25 de junho, a Gaviões divulgou um comunicado com vários questionamentos para a diretoria e prometendo que iria protestar caso não tivesse as dúvidas sanadas. No dia seguinte, Andrés, Rosenberg, o diretor financeiro Matias Antonio Romano e o gerente financeiro Roberto Gavioli participaram de uma longa coletiva em que falaram bastante, mas não conseguiram agradar aos torcedores.

No dia 27, a Gaviões, ao lado das outras organizadas, fez um protesto na frente do Parque São Jorge pedindo explicações e prometeu que não irá parar os protestos até que Andrés responda tudo que foi questionado. Os torcedores cobraram também transparência na gestão do clube e das contas da Arena.