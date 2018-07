Em novo álbum, Panini traz maiores estrelas do futebol mundial

No embalo do sucesso dos álbuns da Copa do Mundo de 2014, do Brasileirão e ainda do Centenário do Palmeiras, a Editora Panini colocou no mercado mais um produto que vai despertar a curiosidade dos colecionadores de figurinhas de futebol. O livro ‘Panini Fifa 365’ já está disponível nas bancas e traz imagens dos maiores craques do planeta, em uma completa coleção de estrelas do mundo da bola.

O álbum tem 64 páginas, custa R$ 6,90, o envelope com 5 cromos sai por R$ 1 e no total serão 472 figurinhas diferentes para os colecionadores – 122 delas são especiais. De acordo com a editora, “o álbum é mais elaborado e incrementado em comparação a qualquer outra coleção de futebol já produzida, trazendo cromos diferenciados no tamanho e na composição. Pela primeira vez cada cromo vai trazer uma, duas ou até três figurinhas.

“Temos o maior orgulho em apresentar a coleção Panini FIFA 365, produto inovador e pioneiro que tem sido preparado por nós há muitos anos. Estamos sempre em busca de novos produtos para contemplar o colecionador com novos conteúdos – por isso a Panini vive e respira futebol. Esta novidade é um grande presente que vai surpreender os fãs do futebol por todo o mundo. Uma celebração à altura de tudo o que o futebol significa e mobiliza em torcedores das mais diferentes nações, se tornando uma só língua que integra culturas tão variadas”, declara José Eduardo Severo Martins, diretor presidente da Panini Brasil.

“Buscamos reunir os valores mais significativos do esporte em um álbum único e internacional, editado anualmente, refletindo os principais acontecimentos e os mais excitantes momentos que preenchem os 365 dias de futebol de cada ano”, completou o executivo.

A publicação traz cromos dos Mundiais de Clubes da Fifa, do Mundial Sub-20 da Nova Zelândia (o Brasil foi vice-campeão, perdendo a final para a Sérvia) e ainda da Copa do Mundo feminina, disputada no Canadá e vencida pelos Estados Unidos. Entre os clubes brasileiros, o álbum destaca a presença de Corinthians e Flamengo entre os clubes retratados.

Além dos dois, outros 24 clubes de todos os continentes marcam a presença no produto, entre eles Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Juventus, Paris Saint-Germain, Peñarol e River Plate. Entre os craques retratados no álbum estão Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neüer, Buffon, Tevez, Iniesta, Neymar, Ibrahimovic, Wayne Rooney, entre outros.

Os colecionadores ainda poderão escolher, via internet, através do www.panini365.com, o chamado ‘cromo dourado’ – uma figurinha especial que será lançada com o jogador que os colecionadores escolherem. Para votar, basta inserir no site o código que vem junto com o pacotinho de figurinhas.