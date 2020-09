Em novo hat-trick, Keno exalta atuação e cita importância da vitória

Keno deixou o campo após a vitória por 3 a 1 comemorando mais uma grande exibição no Campeonato Brasileiro. Pela segunda vez consecutiva, o atacante marcou três gols, desta vez, no triunfo do Atlético Mineiro frente ao Grêmio, no Mineirão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele exaltou o momento, mas enfatizou a importância da vitória na busca pelo título.

"É difícil, né? Fico feliz pelos gols, mas o mais importante é a vitória. O Brasileiro é muito difícil. Não tinha feito nunca (três gols em um mesmo jogo), aí faço duas partidas seguidas. Meus companheiros me ajudam a cada jogo, fico feliz pelo gol e pela vitória. A brincadeira com os companheiros é muito boa na comemoração. Espero ajudar ainda mais", falou Keno.

Com os três gols deste sábado, Keno marcou o gol de número 2 mil do Atlético no Brasileirão e alcançou a marca de seis gols no torneio na atual temporada. O jogador entrou de vez na briga pela artilharia, que tem Thiago Galhardo, do Internacional, na liderança, com nove, seguido por Cano e Marinho, com sete.

Sob o comando de Jorge Sampaoli, Keno voltou a jogar o bom futebol dos tempos de Palmeiras e começa a aparecer como principal peça do esquema tático do treinador, que colocou o Atlético na liderança do Brasileirão, com 24 pontos, abrindo três do Internacional, na segunda colocação.

Focado exclusivamente no Campeonato Brasileiro, o Atlético tem uma semana para se preparar para o duelo diante do Vasco da Gama neste domingo, às 20h30, no estádio do Mineirão, pela 13ª rodada.