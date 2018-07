Em novo jogo contra time chileno, São Paulo pretende manter desempenho

SÃO PAULO - Diante do seu segundo adversário chileno consecutivo na Sul-Americana, o São Paulo quer manter o mesmo retrospecto positivo. Depois de passar nas quartas de final com um 7 a 0 no placar agregado sobre o Universidad de Chile, nas quartas de final, o time tem agora a Universidad Católica pela semifinal. O primeiro jogo será quinta-feira, em Santiago.

"Temos condições de repetir o que fizemos contra a Universidad de Chile. O torcedor voltou a confiar na gente e isso é importante. Temos de jogar da mesma maneira, ir para cima e fazer gols", afirmou o zagueiro Rhodolfo.

"Será um jogo complicado, mas temos todas as condições de ir para a vitória. Equipe da La U é mais técnica, não sei como está a Católica, porém temos de tomar cuidado", ressaltou o atacante Osvaldo.

Já classificado para a pré-Libertadores, a equipe tem Sul-Americana a última chance de conquistar um título nesta temporada. O clube vai priorizar a competição e deve escalar os reservas para as duas últimas partidas do Brasileirão.