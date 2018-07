Em novo julgamento, volante Bida é suspenso por 2 anos O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) voltou a suspender o volante Bida, do Atlético-GO, por ter testado positivo em um exame antidoping. Dessa vez a punição foi mais dura, de dois anos, por ele ter sido flagrado com a substância proibida hidroclorotiazide, em uma partida do Campeonato Brasileiro. Ele teve o azar de ser sorteado para realizar o exame antidoping duas vezes em espaço de uma semana.