Em novo protesto, corintianos invadem o Parque São Jorge

Apesar dos pedidos de paciência da diretoria, os torcedores prometem não dar trégua aos dirigentes do clube. Um dia depois da sede do Corinthians amanhecer pichada com os dizeres 'menos luxo, mais futebol', um grupo invadiu o Parque São Jorge para protestar novamente. Dessa vez, faixas foram estendidas no andar em que fica a sala do presidente corintiano, Roberto de Andrade.

As fotos do protesto foram divulgadas pelos torcedores nas redes sociais. As faixas exibem a indignação dos alvinegros contra a atual gestão do clube, que, segundo eles, é responsável pela má fase da equipe. O presidente, no entanto, não estava no local. "Cadê o planejamento? Estamos de olho! 2017 sem patifarias" e "Diretoria incompetente" foram algumas dos dizeres.

Nem o departamento de marketing do clube escapou das reclamações dos torcedores. A torcida não ficou nada satisfeita com o terceiro uniforme, na cor azul, lançado na semana passada e utilizado pela primeira vez no empate contra o Coritiba por 1 a 1, no Couto Pereira. "Chega de camisa colorida. O Corinthians é preto e branco. Menos marketing, mais futebol".

O momento da equipe era delicado - havia saído do G-4 na rodada anterior -, mas piorou ainda mais depois da derrota para o Palmeiras por 2 a 0, no último sábado, em Itaquera. Pressionado pela torcida, o presidente Roberto de Andrade demitiu o técnico Cristóvão Borges para dar uma resposta.

A tendência é que os protestos continuem nos próximos dias, inclusive nas partidas contra o Fluminense, em Itaquera. O Corinthians entra em campo na quarta-feira pela Copa do Brasil e no domingo pelo Campeonato Brasileiro.