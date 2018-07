Em Orlando, São Paulo anuncia mais dois jogos-treino O São Paulo anunciou neste domingo que a intertemporada no estado da Flórida, nos Estados Unidos, será complementada por mais dois jogos-treino contra times locais norte-americanos. Já nesta terça-feira, enfrentará o Jacksonville e, dois dias depois, o adversário será o Ocala PDL. Ambas as partidas serão disputadas no resort onde o técnico Muricy Ramalho e seus comandados estão hospedados, em Orlando.